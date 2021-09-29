Среда, 29 Сентября 2021 22:25

АрмИнфо.В случае многосторонней помощи и последовательной работы мирная повестка в регионе может быть реализована. Об этом заявил вице-премьер Армении Сурен Папикян в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран (ИРИ) Аббасом Бадашханом Зохури. В этой связи вице- премьер высоко оценил официальную позицию Ирана по установлению стабильности и мира в регионе.

Он отметил, что укрепление и развитие армяно-иранских отношений имеет для Армении стратегическое значение. В то же время Сурен Папикян высоко оценил личный вклад посла в углубление армяно-иранских отношений.

<Повестка армяно-иранских отношений достаточно обширна, и необходимо приложить все усилия для ее полноценной реализации, завершить текущие программы, объявить о начале новых>, - сказал он.

В свою очередь Посол ИРИ Аббас Бадахшан Зохури поздравил Сурена Папикяна со вступлением в должность вице-премьера, выразив уверенность в том, что прежнее плодотворное сотрудничество будет и дальше расширяться.

Посол упомянул о растущей динамике двусторонней торговли и сотрудничества в последние месяцы, отметив, что в обеих странах сформированы правительства из молодых политиков, которые будут активно работать над углублением двустороннего сотрудничества.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, стороны обсудили ситуацию на дорожном участке Горис-Капан. Вице-премьер заявил, что строительство альтернативных дорог является одним из приоритетов правительства Армении. Он сообщил, что строительство дороги Татев- Капан планируется завершить до конца ноября, добавив, что на данном этапе идет строительство дороги Татев-Агван и Татев-Лцен. Вице-премьер также сообщил, что на участке Воротан-Горис будут построены объездные дороги.

Собеседники обсудили также вопросы, касающиеся армяно-иранского экономического сотрудничества, что включает ряд сфер, в том числе дорожное строительство, энергетику, новые технологии, горнодобывающую промышленность. Стороны коснулись и развития культурных отношений.

Была отмечена важность ожидаемых двусторонних визитов на высоком уровне, которые будут способствовать углублению взаимодействия в экономической сфере, максимальному использованию имеющихся возможностей, быстрой реализации приостановленных программ и разработке новых инициатив.

В этом контексте было рассмотрено использование потенциала рынка ЕАЭС и подчеркнута важность международного транспортного коридора <Персидский залив - Черное море> как надежного и безопасного транзитного маршрута для всех участвующих в нем стран.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между РА и ИРИ в январе-июле 2021 года возрос на 21,1% , составив $264.8млн. При этом экспорт сократился на 25,3% до $37 млн., при росте импорта - на 34,7% до $227.8млн.