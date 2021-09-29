Среда, 29 Сентября 2021 22:13

АрмИнфо. Министр высокотехнологической промышленности Армении Ваагн Хачатурян обсудил с послом Казахстана Болатом Иманбаевым перспективы двустороннего сотрудничества в технологической сфере.

Как сообщает пресс-служба министерства, по словам Хачатуряна, сотрудничество с Казахстаном в сфере высоких технологий носит долгосрочный характер, а партнерство в рамках СНГ и ЕАЭС увеличивает возможности для его развития и реализации совместных программ.

Министр представил послу проекты, направленные на развитие сферы высоких технологий в Армении. Хачатурян отметил, что в настоящее время все отрасли экономики связаны с технологиями, поэтому прогресс в этой сфере играет ключевую роль в развитии Армении в целом.

В свою очередь посол подчеркнул важную роль и вклад армянской общины Казахстана в развитие научной, культурной и общественно-политической жизни страны. Иманбаев представил министру ряд программ, нацеленных на экономический прогресс страны.

Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов в сфере технологий. Посол выразил готовность к расширению сотрудничества.

По итогам встречи была достигнута договоренность обсудить возможности дальнейшего взаимодействия в ходе предстоящей встречи на министерском уровне.

Отметим, что в 2019 году стороны договорились о первом технологическом молодежном проекте – создании школы высоких технологий ТУМО в столице Казахстана Нур-Султане.

Представители ереванского образовательного центра посетили Казахстан и подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с местным холдингом «Касипкор».

Документ был подписан в рамках визита исполнительного директора Центра Мари Лу Папазян в Нур-Султан, где она провела встречи с премьер-министром Аскаром Маминым и с министром образования. На повестке переговоров были вопросы продвижения в Казахстане образовательных моделей, разработанных TUMO.

Первый TUMO появился в Ереване в 2011 году. Идея его создания принадлежит американскому предпринимателю Сэму Симоняну. Проект задумывался как центр послешкольного образования, где подростки изучали бы анимацию, разработку игр, веб-разработку, цифровые СМИ.