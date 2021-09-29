Среда, 29 Сентября 2021 17:08

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилой дом 62 на улице Арташисяна, церковь Св. Григория Просветителя, участок N6 в парке “Охакадзев”, жилой дом 6/7 на улице Ханджяна, 42 на улице Кохбаци, 38, 38/1, 40 на улице Пушкина, 23, 25 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 жилые дома 8, 8/1, 10, 10а, 12, 16, 18 на улице Фрунзе, жилой дом 127 на пр. Аршакуняца, собственные дома 6, 14, 16 на улице Неркин Шенгавит, собственные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита, собственные дома на пр. Аршакуняца, собственные дома на улицах Норагавита 1, 2, 6, собственные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита, собственные дома на 2-ом тупике 6-ой улицы Норагавита, собственные дома на 1-ом тупике 1-ой улицы Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 33, собственные дома на улице А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Айгекци, Манушяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-12:00 улица Ара Манукяна в городе Эчмиадзин;

10։00-16։00 села Айтаг, Ферик и Цахкаландж;

11:00-15:00 частично село Паракар;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Араратян, Азатамартикнери, Гарегина Нжде, частично кварталы ‘Гарегин Нжде 1,2”, “Нор” в городе Масис; частично села Айнтап, Нор Харберд;

12:00-14:00 села Аревабуйр, Джраовит; частично села Нор Кюрин и Мармарашен;

11:00-15:00 частично село Кахцрашен;

в Котайкской области:

11:00-16:00 жилые дома 300-302, 308-317 в кв. “Микрошрджан”, частично квартал “Ванатур” в городе Раздан;

11։00-17։00 частично квартал “А” в Джрвеже; частично села Гегашен и Гарни; подстанция “Шкода” частных домов Дзорахбюра; частично села Котайк и Джрабер;

в Гегаркуникской области:

10։30-14։00 село Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “ВЕОН Армения”, “Юком”, национальный парк ‘Севан”, ЧП “Хачатрян Саарон”;

12։00-17։00 общины Астхадзор, Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:30-17:00 село Карчахбюр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “ВЕОН Армения”, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть, компания ‘Тарон Кочарян”.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.