Среда, 29 Сентября 2021 16:14

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и посол Болгарии в РА Калин Анастасов в ходе встречи 29 сентября выразили удовлетворение насыщенной повесткой армяно-болгарских отношений, обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян и Калин Анастасов указали на значимость положительной динамики, зафиксированной в торгово-экономической сфере, работы по открытию прямого авиасообщения между столицами двух стран, а также роли армяно-болгарской межправительственной комиссии по экономическим и научно- техническим вопросам в дальнейшем развитии сотрудничества.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием партнерства и сотрудничества Армения-ЕС в рамках Восточного партнерства.

В ходе встречи были затронуты гуманитарные проблемы, возникшие в результате агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

Обе стороны подчеркнули необходимость мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.