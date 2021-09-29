Среда, 29 Сентября 2021 16:06

АрмИнфо. Принятые на днях резолюции ПАСЕ и Палаты представителей Конгресса США продемонстрировали, что Алиев стреляет в воздух. Подобное мнение выразил АрмИнфо вице-председатель партии "Во имя республики", политолог Рубен Меграбян.

"Буквально несколько дней назад Алиев заявил собственному народу, что вопрос Арцаха решен, а Нагорный Карабах в качестве субъекта отныне не существует. От мира тот же Алиев с трибуны ООН потребовал отныне не использовать название Нагорный Карабах. И мы видим, что в ответ на алиевские выстрелы в воздух последовали беспрецедентные в период после 44-х дневной войны международные импульсы, прямо или косвенно указывающие Алиеву на его истинное место и значение", - подчеркнул он.

В совместном заявлении от 24 сентября сопредседатели МГ ОБСЕ подтвердили свою приверженность продолжать работу со сторонами конфликта для поиска всеобъемлющих решений, остающихся вопросов по Карабаху. Первую после прошлогодней войны встречу глав МИД Армении и Азербайджана сопредседатели оценили как знак решимости двух стран в направлении возобновления мирного процесса посредством прямого диалога. Впрочем, уже на следующий день Ильхам Алиев заявил, что карабахский вопрос решен, а поскольку никаких предложений от МГ после прошлогодней войны он не получал, то и говорить о деятельности посредников неуместно.

27 сентября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном/нагорно-карабахского конфликта". "За" принятие подготовленного ирландским парламентарием Полом Гэваном документа проголосовали 47 представителей ПАСЕ, включая Армению. 16, включая Турцию и Азербайджан, проголосовали "против", еще 3 воздержались. В документ включена информация, полученная по итогам визитов Гэвана в Армению и Азербайджан и представленной армянскими и азербайджанскими политиками информации.

Сам факт встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ в аппарате советника президента США по национальной безопасности, на взгляд Меграбяна, уже свидетельствует об усилиях Вашингтона в направлении активизации переговорного процесса по Арцаху в рамках МГ. И судя по первым результатам, США представили в пользу формирования консенсуса между тремя странами-сопредседателями весьма убедительные доводы.

Оценивая текущие процессы как постепенно-поэтапные, политолог выразил убеждение в том, что происходящее исходит из интересов национальной безопасности Армении. По его оценкам, принятая через несколько часов после очередного алиевского приступа буйности в американском Конгрессе резолюция говорит о многом. И в первую очередь о последних тенденциях в международной политике.

23 сентября Палата представителей США приняла законопроект по Азербайджану и конфликту в Арцахе. В, составленном Тони Карденасом, Адамом Шиффом и Брэдом Шерманом документе, от Азербайджана было потребовано немедленно освободить всех армянских пленных и заложников. А на министра обороны США возлагается обязанность представить отчет о военных преступлениях Азербайджана, в том числе использовании запрещенного вооружения. А также использовании американских технологий в задействованных в Арцахе боевых турецких БПЛА.

"Возвращаясь к резолюции ПАСЕ, конечно, необходимо отметить, что она отнюдь не является исключительно проармянской. Однако, сам факт голосования Армении "за" ее принятие, в отличие от "против" Азербайджана и Турции, говорит о наличии гармонии между Ереваном и общеевропейским консенсусом. Способность официального Еревана общаться с миром на международном языке сегодня крайне важна. И мы видим, что формирование консенсуса между всеми тремя странами-сопредседателями МГ ОБСЕ также, однозначно, исходит из наших интересов", - подытожил Меграбян.