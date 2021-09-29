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АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 6 402 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 896 граждан (13,9%), при этом выздоровел 461 человек, скончалось - 22.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 29 сентября фактическое лечение получает 12 977 человек.
Кроме того, за вчерашний день был зарегистрировано 3 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по
причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1208 (0,4%).
С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 260 675 случаев заражения коронавирусом (15,3%), выздоровел 241 191 человек (92,5%), количество летальных исходов достигло 5 299 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 705 213 тестов на коронавирус
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|Армения не нуждается в новом таможенном пункте на дороге Горис-Капан: Глава КГД
|Посольство Армении рекомендует армянским грузоперевозчикам пользоваться КПП "Бавра-Нинонцминда" из-за заторов на объездной Тбилисской дороге
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|В Ереване пройдет III международный конгресс по геронтологии и гериатрии
|Кандидат в послы США пообещал призвать Турцию поддержать усилия по поиску устойчивого решения конфликта между Арменией и Азербайджаном
|Алиев в очередной раз исключил возможность предоставления какой-либо автономии армянам Арцаха
|Алиев готов к переговорам с Пашиняном, но с условием, что встреча будет организована Минской группой ОБСЕ
|Компания "Амунди-АКБА Асет Менеджмент" направит 10 тыс. евро на исследование стратегии внедрения в Армении соцжилищной системы
|Власти Азербайджана несут ответственность за ранение армянского солдата в селе Кут
|Вице-премьер Армении и Посол США обсудили широкий круг вопросов
|Секретарь Совбеза Армении встретился с послом США
|Прогноз: Удовлетворив предусловия Турции сегодня, Армения неминуемо получит новые предусловия завтра
|История успеха - Зеленая энергия
|Политолог: Главное - усадить Алиева за стол переговоров по вопросу статуса Арцаха
|Директору концерна "Мульти груп" предъявлено новое обвинение по делу о злоупотреблениях при строительстве автокоридора "Север-Юг"
|В результате провокации ВС Азербайджана на границе с Арменией ранен армянский военнослужащий
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Freedom House раскритиковал закон, криминализирующий непристойные слова и ругательства в адрес армянских чиновников
|"Армения" и "Честь имею" предложили Армену Саркисяну оспорить в Конституционном суде нашумевший закон об укрупнении общин
|Ираклий Гарибашвили с однодневным визитом посетит Баку
|В Тегеране ответили на претензии президента Азербайджана в связи с проводимыми ВС Ирана учениями на границе
|Очередное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна, вновь отложено
|Блок "Армения" запросил у правительства страны информацию об оказанной гуманитарной и соцпомощи пострадавшим от войны в Арцахе
|Злоумышленники забросали камнями товарный поезд
|Глава МИД России назвал главный результат прекращения войны в зоне карабахского конфликта
|ЗПЧ Арцаха опубликовал обновленную версию отчета о случаях убийств мирных жителей с их кратким описанием
|Банк ВТБ (Армения) выступил партнером выставки Build Armenia 2021
|Поезд Ереван-Тбилиси-Ереван возобновит работу со 2 октября
|30 лет независимости: становление и развитие современного Туркменистана как полноправного члена мирового сообщества
|Конгрессмен: Несмотря на соглашение о прекращении огня, агрессия Азербайджана против народов Арцаха и Армении продолжается
|За сутки в Армении подтвердилось 772 случая заражения коронавирусом
|Дипломаты Госдепа США и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Тойво Клаар: Есть возможность восстановить Южный Кавказ
|ПАСЕ приняло Резолюцию «О гуманитарных последствиях нагорно-карабахского конфликта»
|Постпред Армении в ООН вновь заявил о грубых нарушениях прав человека Азербайджаном
|Российский дипломат: Сегодня российские военные вместе с армянскими пограничниками контролируют границы Армении, а миротворцы обеспечивают безопасность народа Нагорного Карабаха
|В ПАСЕ обсуждают гуманитарные последствия осенней войны в Нагорном Карабахе
|Посольство РФ: Российская сторона принимает непосредственное участие в выработке мер по обеспечению благоприятных условий для развития региона в мирном русле
|Омбудсмен Арцаха: Даже спустя год после войны, Азербайджан не был привлечен к ответственности за совершенные военные преступления
|Левон Тер-Петросян встретился с Сергеем Копыркиным
|Пашинян уволил начальника Управления кадров и управления персоналом аппарата премьер-министра
|Гарибашвили вновь предложил медиацию Азербайджану и Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ремонтные работы в Степанаванском аэропорту, а также производство легких самолетов обсудят в Чехии
|Чавушоглу: Встречи с министром иностранных дел Армении в планах нет
|Омбудсмен в годовщину второй Арцахской войны: Виновные так и не понесли наказания
|Алиев о деятельности российских миротворцев, сопредседателей МГ ОБСЕ и вооружении Армении
|Ереван: Комплексное урегулирование карабахского конфликта предполагает определение статуса Арцаха
|Посольство: Франция не пожалеет усилий для стабилизации ситуации на Южном Кавказе
|Алиев назвал неожиданными военные учения Ирана вдоль границы с Азербайджаном
|Армен Хачатрян освобожден от должности генсека министерства экономики Армении
|Читать больше
|Взгляд из Тбилиси: Геополитический баланс на Южном Кавказе исключает принуждение Армении и Азербайджана к серьезным уступкам
|Политолог: Резолюции ПАСЕ и Конгресса продемонстрировали, что Алиев стреляет в воздух
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