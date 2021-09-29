Среда, 29 Сентября 2021 11:36

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 6 402 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 896 граждан (13,9%), при этом выздоровел 461 человек, скончалось - 22.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 29 сентября фактическое лечение получает 12 977 человек.

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрировано 3 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по

причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1208 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 260 675 случаев заражения коронавирусом (15,3%), выздоровел 241 191 человек (92,5%), количество летальных исходов достигло 5 299 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 705 213 тестов на коронавирус