Среда, 29 Сентября 2021 11:35

АрмИнфо. В Ереване пройдет III международный конгресс по геронтологии и гериатрии. Об этом сообщает пресс-служба Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA).

В сообщении напоминается, что Армения считается стареющей страной, где доля населения пенсионного возраста составляет около 14%. Согласно прогнозам, к 2050 году каждый четвертый житель Армении будет старше 65 лет, а каждый третий - старше 60 лет, поэтому развитие гериатрии и геронтологии в Армении имеет важное значение.

В ходе конгресса известные ведущие рубежные и местные врачи в своей области представят возрастные особенности заболеваний, новейшие подходы к их лечению, профилактике и лечению, способствуя развитию гериатрии в Армении.

Конгресс организован Ассоциацией здравоохранения и ухода за пожилыми людьми, Армянским фондом народонаселения для гериатрии и Фондом народонаселения ООН при поддержке региональной программы "CISPop Better Data, Better Policies", финансируемой Российской Федерацией.