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 Среда, 29 Сентября 2021 10:51
Марианна Мкртчян

Кандидат в послы США пообещал призвать Турцию поддержать усилия по поиску устойчивого решения конфликта между Арменией и Азербайджаном

Кандидат в послы США пообещал призвать Турцию поддержать усилия по поиску устойчивого решения конфликта между Арменией и Азербайджаном

АрмИнфо. Председатель комитета сената по международным отношениям Боб Менендес призвал кандидата в послы США в Турции, бывшего сенатора Джеффа Флейка, разъяснить позицию по многолетнему противодействию принятию резолюций по Геноциду армян. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

При этом в ANCA констатировали, что во время слушаний по утверждению кандидатуры посла,  пристального обсуждения удостоились такие вопросы как эскалация агрессии президента Эрдогана за рубежом и злоупотребления внутри страны.

"Сенатор Флаке, на протяжении многих десятилетий Геноцид армян отрицали потомки тех, кто его совершил. В 2019 году Сенат впервые признал Геноцид армян. В апреле этого года, в День памяти армян, президент Байден присоединился к нам в признании этой истины. В прошлом вы голосовали против резолюций, в которых признается геноцид. Присоединитесь ли вы к этому органу и администрации в подтверждении Геноцида армян", - задался вопросом Менендес и получил утвердительный ответ от бывшего сенатора Флаке. Кандидат в послы также пообещал, 24 апреля в день памяти жертв Геноцида армян, присоединится к памятным мероприятиям в случаи утверждения на пост.

В сообщении также отмечается, что несмотря на то, что кандидат в послы США в Турции не упомянул Геноцид армян в своих подготовленных выступления, он отметил, что в случае утверждения своей кандидатуры, призовет Турцию поддержать усилия по поиску устойчивого и долгосрочного решения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

В более широком смысле, цитируя очень реальные вызовы в американо-турецких отношениях, Флаке охарактеризовал Турцию как "незаменимого союзника по НАТО и моста и буфера для региона, находящегося в постоянном движении". "Нашим национальным интересам служит то, что Соединенные Штаты и Турция работают вместе, чтобы противостоять вполне реальным угрозам глобальному миру и безопасности, исходящим от России, Ирана и других стран в более широком регионе", - отметил он.

В свою очередь сенатор Крис Ван Холлен отметил, что президент Эрдоган сбил Турцию с правильного пути как по части обязательств в НАТО, так и в отношении других злонамеренных действий в регионе, а также подорвал права человека внутри страны.

"Мы также видели, как он помогал и подстрекал к нападениям на Армению", - добавил сенатор Ван Холлен.

После слушаний по утверждению Комитета по международным отношениям Сената министерство иностранных дел Турции опубликовало в Твиттере дипломатическое определение "Агремана" с завуалированной угрозой, что Анкара может отклонить назначенного послом США Флаке на основании его показаний, которые включали его обязательство следовать за президентом Байдена по части событий 1915 года. 


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