Среда, 29 Сентября 2021 10:00

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз исключил возможность предоставления какой-либо автономии армянам Арцаха.

"Что касается разговора об автономии, то сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно знают позицию Азербайджана. Мы в свое время предлагали предоставить армянам определенную степень самоуправления, но они неизменно отвергали этот вариант. Они говорили только о независимости. А сейчас, когда конфликт остался позади, они поднимают вопрос об автономии. Но в нашу повестку не входит предоставление им какой-либо автономии", - сказал Алиев в интервью французскому телеканалу France 24, передает Интерфакс-Азербайджан.

Он вновь подтвердил свою позицию, что считает карабахский конфликт завершенным. "Конфликт решен, это моя позиция, реальность показывает, что эта позиция верная. Поэтому какие-либо заявления о том, что конфликт не решен, они не только не уместны, но и очень опасны. Если конфликт не решен, то пусть скажут, как его надо решить", - вопрошал он.

При этом Алиев заявил, что никогда "не имел территориальных

притязаний к Армении", и тут же назвал Зангезур "исторической землей"

и "неотъемлемой частью Азербайджана". "Я уверен, что мы туда

вернемся. Я уже говорил, что мы поедем туда не на танках, а пешком,

на машинах и на самолетах. Если после нормализации ситуации будет достигнуто мирное соглашение, почему бы нам не вернуться? Это наше легитимное право".