Вторник, 28 Сентября 2021 20:19

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, если встреча будет организована Минской группой ОБСЕ. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на интервью азербайджанского президента телеканалу France 24.

<За все время своего пребывания на посту главы государства я не проводил телефонных переговоров ни с одним из лидеров Армении. Пожалуй, это не самый правильный способ. Но если сопредседатели Минской группы предложат подобную встречу, мы, конечно, не будем против>, - сказал он.

По словам Алиева, после окончания вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха лидеры двух стран имели возможность пообщаться напрямую лишь в ходе трехсторонних переговоров, организованных в январе этого года в Москве президентом России Владимиром Путиным. <Целью той встречи было послевоенное развитие. Других возможностей встретиться у нас не было: возможно, из-за пандемии, возможно, по каким-либо другим причинам", - указал он.

При этом Алиев заметил, что в ходе таких контактов могут быть найдены ответы на многие вопросы, которые возникают у обеих сторон.