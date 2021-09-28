Вторник, 28 Сентября 2021 19:00

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Сурен Папикян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Республике Армения Линн Трейси, в ходе встречи с которой был обсужден широкий круг вопросов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно источнику, в ходе встречи вице-премьер придал важность продвижению экономической повестки двусторонних отношений, подчеркнув роль США в различных областях, включая развитие инфраструктур, управление водными ресурсами, энергетику, в частности, производство <зеленой> энергии. Замглавы правительства отметил, что усилия США по развитию этих направлений заслуживают высокой оценки, выразив надежду, что поддержка будет продолжительной.

В свою очередь Посол США Линн Трейси поздравила Сурена Папикяна со вступлением в должность заместителя премьер-министра Армении, выразив уверенность, что в новом статусе плодотворное сотрудничество будет продолжаться и расширяться.

Сообщается, что в ходе встречи собеседники обсудили реформы в сфере юстиции, создание патрульной службы, перспективы развития судебной системы и инфраструктур.

Были затронуты вопросы, связанные с пандемией коронавируса и преодолением его последствий. Учитывая влияние вируса, как на человеческие жизни и общественное здоровье, так и на экономики государств, была подчеркнута важность доступности вакцин и вакцинации в контексте открытия границ и смягчения ограничений при путешествиях. Было подчеркнуто, что совместные и последовательные усилия в этом направлении дадут только положительные результаты.

Стороны коснулись также хода административно-территориальных реформ в Армении, в связи с чем вице-премьер Сурен Папикян выразил благодарность за помощь, предоставленную в рамках USAID.

В ходе беседы были обсуждены средства обеспечения здоровой среды в Армении для международных инвестиций, справедливого экономического и конкурентного поля, антикоррупционных реформ.

Стороны затронули и проблемы горнодобывающей промышленности, подчеркнув важность управления экологическими рисками, социально-экономического развития общин и гарантирования инвестиций.

Вице-премьер и Посол США обсудили также ситуацию, создавшуюся вокруг дороги Горис-Капан. Вице-премьер рассказал о шагах в направлении строительства альтернативной дороги. По его словам, в ближайшие дни планируется завершить полное асфальтирование новой дороги протяженностью в 44 км, после чего на 17- километровом участке будет уложен новый слой асфальта.

Папикян рассказал также о строительстве новой дороги протяженностью 18 км участка Татев-Агван, коснувшись строительства объездных дорог в направлении 4 сел, которые планируется завершить весной 2022 года. Он сообщил и о старте строительных работ дорожного участка Сисиан-Каджаран транспортного коридора Север-Юг.

Отметим, что в январе-июле 2021 года внешнеторговый оборот между Арменией и США возрос на 51%, составив $104.7 млн. При этом объемы экспорта увеличились на 46,5% до $49.6 млн., импорта на 55,2% до $55.1 млн.