Вторник, 28 Сентября 2021 18:58

АрмИнфо.Сегодня секретарь Совета безопасности Армен Григорян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Армении Лин М.Трейси.

В начале встречи стороны высоко оценили усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Григорян отметил, что разблокирование коммуникаций в регионе может сыграть значительную роль в установлении долгосрочного, прочного мира. Была упомянута ситуация на армяно- азербайджанской границе.

Стороны также затронули ряд сфер армяно-американского сотрудничества, подтвердив намерение возобновить двусторонний стратегический диалог. В этом контексте посол Трейси приветствовала усилия правительства Армении в области судебной реформы и борьбы с коррупцией, отметив эффективность продолжающегося сотрудничества между двумя странами в процессе демократических реформ.