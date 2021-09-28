Вторник, 28 Сентября 2021 17:03

АрмИнфо.«Компания Optimum Energy была основана в 2013 году. Компания занимается строительством солнечных станций, также у нас есть собственные солнечные станции.

Одна из таких станций - электростанция Вайоц Арев 1, которая в то время была крупнейшей в Армении, с мощностью 5,2 МВт. Вайоц Арев 1 занимает площадь около 8 гектаров. Станция построена с двухсторонними солнечными батареями. Максимальная мощность генерируется днем. В эти часы станция способна обеспечить электроэнергией около 80 небольших деревень », - говорит Ованес Тевосян, руководитель отдела развития программ Optimum Energy Company.

По его словам, важность альтернативной энергетики не ограничивается только экологической составляющей. Строительство солнечных станций способствует развитию сообществ: например, в ходе реализации проекта «Вайоц Арев 1» в Зедеа было создано более 100 рабочих мест.

Строительство солнечной станции финансировалось Конверс Банкон. По словам Ованеса Тевосяна, сотрудничество было идеальным как на стадии строительства, так и на стадии развития. Конверс Банк на протяжении всего сотрудничества показывал высокую отзывчивость.