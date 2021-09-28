Вторник, 28 Сентября 2021 16:58

АрмИнфо.Уголовное дело в отношении 7 человек по еще одному эпизоду коррупционно схематических и финансовых злоупотреблений при реализации программы дорожного коридора "Север-Юг", направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении.

Согласно информации, по совокупности полученных достаточных доказательств в ходе расследования была выявлена преступная схема уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, путем снятия средств со счетов, предусмотренных на реализацию программы, выставления налоговых накладных за оказание услуг, без предоставления соответствующей услуги, необоснованного сокращения налоговых обязательств, создания иллюзии о выполнении обязательств сотрудниками и руководителями компаний подрядчиков, а также консалтинговых компаний, вовлеченных в строительные работы на участке дороги "Ланджик-Гюмри" и "Талин- Гюмри" и иными способами в рамках подпрограммы "М1 Реконструкция и благоустройство дороги Талин - Гюмри". Нанесенный в результате применения данной схемы ущерб оценивается более чем в 2,7 млрд драмов.

Согласно надзорному органу, в процесс были вовлечены также инспектора КГД. Обвинения предъявлены директору концерна "Мульти груп" и фактическому руководителю ООО "Стонс" Седраку Арустамяну, координаторам работ компании Гургену Саргсяну и Сурену Авагяну, главному бухгалтеру компании и двум сотрудницам, а также сотруднице частного предприятия, занимающегося печатью полиграфической продукции.

В ходе предварительного следствия в качестве гарантии возмещения ущерба, причиненного преступными действиями, совершенными вышеуказанными руководителями и сотрудниками ООО "Стонс", на депозитный счет Пенитенциарной системы РА был перечислен 1 млрд драмов.

Ранее Следственный комитет сообщал, что Седрак Арустанмян вместе с Гургеном Саргсяном, занимавшим с 2008-го по 2010 год должность министра транспорта и связи, и Суреном Авакяном, руководя компанией "Стонс", осуществил фиктивную сделку с китайской компанией-подрядчиком, занимающейся строительством участка Талин- Ланджик-Гюмри автодороги "Север-Юг". Седраку Арустамяну было предъявлено обвинение в отмывании денег в крупных размерах, соучастии в лжепредпринимательстве и уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей, допущенных в ходе разработки и осуществления программы "Дорожный коридор Север-Юг". Обвинения также были предъявлены Гургену Саргсяну, Сурену Авакяну, директорам компаний "ЭмЭс Консалтинг" и "Геворкян консалтинг". 23 марта 2020 года главному бухгалтеру компании "Стонс" было предъявлено обвинение по статье УК "Соучастие в получении взятки" и в качестве меры пресечения был применен залог.

Однако вскоре выяснились новые обстоятельства. Главный бухгалтер с целью обоснования того, что полученные в результате отмывания денег суммы были якобы потрачены компанией "Стонс" на выполнение принятых договорных обязательств в рамках программы "Дорожный коридор Север-Юг", для сокрытия следов возможного преступления и по ряду других мотивов отдал 1 февраля 2020 года кассовую книжку компании "Стонс" частной предпринимательнице, занимающейся печатью полиграфической продукции, чтобы изменить в ней некоторые страницы. 7 февраля измененная кассовая книжка была возвращена обвиняемому. Главный бухгалтер внес ложные дополнения в указанную книжку, а также в кассовые книги компаний "ЭмЭс Консалтинг" и "Геворкян Консалтинг", после чего подделанные документы были предоставлены на подпись и утверждение директорам двух компаний и казначею "Стонс". 16 апреля они были представлены в орган, осуществляющий производство. 21 июля 2020 года было принято решение изменить и дополнить предъявленные главному бухгалтеру обвинения. В тот же день ему было предъявлено новое обвинение по статьям УК "Лжепредпринимательство", "Легализация доходов, полученных незаконным путем", "Соучастие в уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей", "Посредничество во взяточничестве", а также "Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств".

Проект создания транспортного коридора "Север-Юг" общей протяженностью в 556 км, позволит обеспечить выход к Черному морю и к европейским странам через территорию Армении (Мегри-Капан-Горис-Ереван- Аштарак-Гюмри-Бавра) и Грузии. Инвестиционная программа нацелена на обеспечение связи севера (граница с Грузией) и юга Армении (граница с Ираном) посредством транспортных коммуникаций, удовлетворяющих высоким международным стандартам, и выход на мировые рынки. Строительство коридора изначально планировалось завершить в 2019 году.