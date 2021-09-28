Вторник, 28 Сентября 2021 16:57

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, собственные дома 9-76 на улице Сасунци Давида; собственные дома на улицах Авана 3, 5, 6, 8, 10, 12, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 2-6 в Сари таге и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 жилой дом 31 на пр. Гая, жилой дом 8 на улице Давида Маляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 14 на 1-ом переулке Башинджагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 на 4-ом переулке Ширака, 31, 33, 35, 68 на улице Ширака, 27, 27/9, 27/23, 27/24, 27/29, 27/35, 27/41, 27/43, 27/44, 27/46, 27/47, 27/60, 27/65, 29/11, 29/12, 29/14 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10։00-16։00 квартале “Чаренц” в городе Эчминадзин; села Атарбекян и Хоронк;

в Араратской области:

10։30-16։00 частично село Нарек;

в Ширакской области:

11։00-17։00 села Уджи, Меграшат, Бюракн и прилегающие станции сотовых операторов в Амасийском регионе;

в Тавушской области:

11։00-14։00 села Овк, Агавнаванк, Гош и Хачардзан;

в Лорийской области:

11։00-13։00 села Чочкан, Мец Айрум и Покр Айрум.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.