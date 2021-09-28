Вторник, 28 Сентября 2021 16:55

АрмИнфо. Freedom House обеспокоен уголовным делом, возбужденным против пользователя Facebook, который в комментарии оскорбил премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом говорится в заявлении правозащитной организации Freedom House в Твиттер.

"Всего два месяца назад парламент объявил уголовным преступлением "тяжкое оскорбление", правительственных чиновников, что свидетельствует о явной деградации демократических норм, включая свободу слова", - подчеркнули в Freedom House.

Днями ранее, стало известно, что в полиции РА было возбуждено уголовное дело за оскорбительный комментарий под фотографией Никола Пашиняна в Facebook.

"Возбуждено уголовное дело по статье 137.1 (нанесение тяжкого оскорбления человеку в связи с его общественной деятельностью). Правоохранительные органы предпринимают меры для установления личности автора комментария", - сообщила пресс-служба полиции РА.

Напомним, что Национальное собрание предыдущего созыва в последние дни своей работы приняло закон, криминализирующий непристойные слова и ругательства. В Уголовном кодексе добавилась статья 137?1 "тяжкое оскорбление", она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3 млн драмов или лишение свободы сроком до трех месяцев.