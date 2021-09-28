Вторник, 28 Сентября 2021 16:55

АрмИнфо.Оппозиционные парламентские фракции "Армения" и "Честь имею" предложили президенту РА Армену Саркисяну оспорить в Конституционном суде нашумевший закон об укрупнении общин.

Так, в распространенном оппозиционными силами заявлении напоминается, что на внеочередном заседании Национального собрания 24 сентября 2021 года без предварительных слушаний, обсуждения, не учитывая мнения парламентской оппозиции и глав общин, был поспешно принят пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в "Закон об административно-территориальном делении Республики Армения".

Также констатируется, что в связи со спорным процессом укрупнения общин фракции "Армения" и "Честь имею" обратились к президенту Армену Саркисяну с предложением воспользоваться правом и потенциалом, определенными частью 1 статьи 129 Конституции Республики Армения обратиться в Конституционный суд для определения соответствий при выполнении данного решения.

"В обоснованиях, изложенных примерно на 8 страницах, перечислены факторы и аргументы, которые могут стать основанием для обращения президента в Конституционный суд.

Следует отметить, что в отличие от других субъектов, имеющих право обратиться в Конституционный суд, президент Армении уполномочен осуществлять предварительный конституционный контроль, то есть оспорить принятый в Конституционном суде закон до его подписания, что позволяет предотвратить введение неконституционного закона со многими негативными последствиями", - говорится в заявлении.

Напомним, что 8 сентября правительство одобрило пакет поправок к закону "Об административно-территориальном делении Республики Армения" и "О местном самоуправлении", согласно которому в результате объединения 441 общины в Армении общин станет 37. Остальные 404 общины будут иметь статус населенного пункта, где вместо главы общины будет административный представитель, а распоряжаться бюджетом будут глава и Совет старейшин укрупненной общины. После завершения всего процесса, в Армении будет 77 укрупненных общин, не считая Еревана.

Процесс стартовал в 2016 году, тогда в результате объединения 486 общин было создано 54 укрупненных общин. На данном этапе среди укрупняющихся общин есть такие, которые в прошлом уже были укрупнены, на этот раз к ним будут присоединены новые общины.

Законопроект был принят парламентом 24 сентября. Теперь, согласно документу, во всех 37 новообразованных общинах, даже если срок полномочий главы общины не истек, в ближайшее время пройдут выборы в Совет старейшин по партийным спискам. Кандидат партии, набравшей наибольшее число голосов, возглавит общину. Добавим также, что 8 сентября на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян сказал, что есть решение Конституционного суда о том, что проведение местного референдума по этому вопросу неконституционно и укрупнение как политический процесс будет решаться только в сфере Национальное собрание - правительство. Политическое решение уже принято, сказал премьер.