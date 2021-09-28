Вторник, 28 Сентября 2021 16:06

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 сентября посетит Баку с однодневным визитом.

Как сообщили Turan в посольстве Грузии в Азербайджане, Гарибашвили примет участие в заседании межправительственной комиссии по экономическим вопросам. Кроме того, ожидаются его встречи с президентом, премьер-министром и спикером парламента Азербайджана.

Отметим, что накануне Гарибашвили выступил с инициативой организовать в Грузии площадку для переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян передал через Гарибашвили предложение о встрече с президентом Турции.