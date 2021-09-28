Вторник, 28 Сентября 2021 15:53

АрмИнфо.В Тегеране ответили на претензии президента Азербайджана в связи с проводимыми ВС ИРИ учениями на границе.

Так, представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде отвечая на вопрос относительно заявлений, сделанных президентом Азербайджана в связи с проведенными учениями на ирано-азербайджанской границе, подчеркнул, что проведение учений в северо-западных приграничных районах является вопросом суверенитета, и направлено на обеспечение мира и стабильности во всем регионе.

Вместе с те он добавил, что Исламская Республика не потерпит присутствие сионистского режима у своих границ и предпримет любые действия, которые сочтет необходимыми для обеспечения своей безопасности.

При этом пресс-секретарь удивился тому, как президент Азербайджана выразил эти замечания, поскольку у двух стран хорошие, уважительные отношения и нормальные методы общения на высшем уровне.

"По этому и другим связанным с этим вопросам во время встречи двух министров иностранных дел на полях недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке были проведены серьезные и детальные консультации", - отметил он, сообщает IRNA.

По словам пресс-секретаря МИД ИРИ, высокопоставленные дипломаты согласились продолжить переговоры на надлежащем уровне.

В тоже время Хатибзаде напомнил, что Исламская Республика Иран всегда отвергала любые виды территориальной оккупации и подчеркивала необходимость уважения территориальной целостности стран и международно признанных границ.

"В то же время соблюдение добрососедства - один из важнейших вопросов, который должны учитывать все соседи", - подытожил он.

Ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Анадолу назвал неожиданным военные учения Ираном вдоль границы с Азербайджаном. При этом он возмутился тем, что учения проводятся Ираном впервые за 30 лет, и проводятся после того, как эти территории перешли под азербайджанский контроль.