Вторник, 28 Сентября 2021 15:52

АрмИнфо.Очередное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера, ныне депутата от фракции "Айастан" Армена Геворкяна, вновь отложено.

Ереванский суд общей юрисдикции сегодня принял решение перенести судебное заседание на 5 октября в 13:00 с тем, чтобы дать время новому адвокату Армена Геворкяна - Лусине Саакян, время ознакомиться с материалами дела. Ранее, 7 сентября, адвокат Геворкяна Эрик Алексанян, после небольшой ссоры с судьей Анной Данибекян, заявил, что прекращает представлять интересы экс-вице-премьера по данному делу.

Сегодня с судьей поспорила Лусине Саакян. Адвокат попросила дать своему подзащитному выступить с возражением в связи с решением суда его не выпускать из страны, судья отказала, после чего Саакян заявила о нарушении прав своего подзащитного и попросила уважать положения УПК. Анна Данибекян во второй раз отказала Геворкяну в праве выступить, и после того, как адвокат заявила, что настаивает на своем, у нее забрали микрофон. Государственный обвинитель Геворг Багдасарян, в свою очередь, заявил о ходатайстве применить санкции в отношении адвоката за неподчинение требованиям суда.

Напомним, что второй президента Армении Роберт Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, а Армен Геворкян - в отмывании денег.