Вторник, 28 Сентября 2021 15:14

АрмИнфо. Приоритетный анализ гуманитарных вопросов, возникших в результате 44-дневной войны, развязанной турецко- азербайджанским тандемом, полная оценка социальных и иных потребностей и реализация программ, мероприятий, необходимых для оказания адресной помощи тысячам наших соотечественников, является императивом дня. Об этом говорится в заявлении блока "Армения".

При этом оппозиционная политическая сила констатировала, что прошел год после заговорщической войны, но, как очевидно, тысячи наших соотечественников, пострадавших в результате боевых действий, по-прежнему ждут внимания правительства к своим проблемам и определенных решений. "А это дает основание сделать вывод о том, что за прошедший период правительство не предприняло всех необходимых шагов и мер, чтобы полностью оценить потребности тысяч наших граждан и предложить им системные решения", - говорится в заявлении Блока.

Вместе с тем, отмечается, что упомянутый вопрос будет в центре внимания фракции блока "Армения", и она обратилась в правительство с

запросом, ожидая ответов на 6 ключевых вопросов.

В частности: " Действительно ли обеспечена наиболее полноценная и точная информация о количестве, составе, возрастной структуре семей, временно переехавших из Арцаха в Армению, месте их временного проживания в РА, наличии основного места для проживания в Арцахе, их адресах, контактных данных?

Действительно ли предоставлена наиболее полная и точная информация о семьях погибших, пропавших без вести, взятых в плен, людях, получивших ранения и инвалидность во время последней Арцахской войны?

Была ли проведена полноценная оценка потребностей этих семей с участием ОМС, ОО, местных и международных организаций, занимающихся социальными вопросами, и социальных работников?

Была ли проведена переоценка нынешнего государственного бюджета Республики Армения, а также программ, действующих в рамках международных донорских организаций, в результате чего были бы приняты соответствующие правовые акты или взаимосогласованные решения?

Действительно ли использован надежный механизм отчетности для координации помощи, предоставляемой на добровольной основе частным сектором, отдельными гражданами, проживающими в Армении и других странах, и чтобы они были более адресными и целенаправленными?

-Было ли обращение ко всем международным организациям с соответствующими мандатами (особенно тем, которые действуют в рамках мандата ООН), в первую очередь, к миссиям, действующим в Армении, для смягчения и постепенного устранения гуманитарной катастрофы, вызванной войной, развязанной турецко-азербайджанским тандемом, во время бушующей по всему миру эпидемии, и с требованием принять действенные меры по поддержке Республики Армения с целью защиты элементарных прав граждан, перемещенных из мест постоянного проживания?".

В Блоке подчеркнули, что после получения ответа на запрос он будет детально проанализирован и представлен общественности.