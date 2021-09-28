Вторник, 28 Сентября 2021 14:51

АрмИнфо.27 сентября в 20:30 на перегоне Спандарян-9-й километр неустановленные лица с моста забросали камнями проходящий по перегону грузовой поезд. Это не первый подобный случай противоправных действий на данном участке пути. Сообщение об инциденте было представлено в территориальный отдел полиции города Масис.

Компания «Южно-Кавказская железная дорога» призывает граждан ответственно относиться к железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу, не провоцировать аварийных ситуаций и соблюдать нормы безопасности на железной дороге.

Компания также напоминает об ответственности порчи имущества и создания угроз безопасности движения.