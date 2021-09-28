Вторник, 28 Сентября 2021 14:48

АрмИнфо.Защитник прав человека (ЗПЧ) Республики Арцах опубликовал обновленную версию отчета о случаях убийств мирных жителей Арцаха вооруженными силами Азербайджана.

Согласно сообщению офиса ЗПЧ НКР, отчет подводит итоги данных, собранных в результате работ по сбору фактов, инициированной Защитником прав человека Арцаха с 27 сентября 2020 года по 27 сентября 2021 года о мирных жителях, погибших в результате нацеливания азербайджанских вооруженных сил на населенные пункты Арцаха и вторжения в них. Были представлены только случаи, доказанные по неоспоримым основаниям. В отчете об обстоятельствах убийства каждого гражданского лица дается краткое описание.

По данным, собранным до 27 сентября 2021 года, раскрыты личности 80 мирных жителей, убитых азербайджанскими вооруженными силами. 42 мирных жителей были убиты в результате дальних ударов азербайджанских вооруженных сил, в том числе реактивных гранатометов, обстрелов, бомбардировок и огнестрельных выстрелов со стороны диверсионных групп, а 38 мирных жителей были убиты в азербайджанском плену или, по крайней мере, под таким контролем , в результате физического насилия, ножевых ранений, обезглавливания, стрельбы с близкого расстояния и других прямых средств. Из 80 жертв среди гражданского лиц - 68 мужчин и 12 женщин. 52 мирных жителей погибли на месте жительства, 15 - в общественном месте, 11 - на месте работы, 1 человек - в азербайджанской тюрьме. Большинство жертв среди гражданского лиц - люди старше 63 лет.

Защитник прав человека также зафиксировал получение ранений 163 мирных жителей, большинство которых - в результате ударов, от которых погибли другие лица. Судьба двух десятков мирных жителей с оккупированных Азербайджаном территорий до сих пор остается неизвестной.

Отчет подготовлен в закрытой и публичной версии. В закрытый отчет добавлено много фотографий жертв до и после их смерти. Публичный репортаж был подготовлен без фотографий, с учетом проявления в них особой жестокости.

Закрытая версия отчета отправлена в соответствующие международные организации, публичная версия доступна по следующей ссылке: https://artsakhombuds.am/ru/document/785.