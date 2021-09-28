|Прогноз: Удовлетворив предусловия Турции сегодня, Армения неминуемо получит новые предусловия завтра
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|Политолог: Главное - усадить Алиева за стол переговоров по вопросу статуса Арцаха
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|В Тегеране ответили на претензии президента Азербайджана в связи с проводимыми ВС Ирана учениями на границе
|Очередное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна, вновь отложено
|Блок "Армения" запросил у правительства страны информацию об оказанной гуманитарной и соцпомощи пострадавшим от войны в Арцахе
|Злоумышленники забросали камнями товарный поезд
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|ЗПЧ Арцаха опубликовал обновленную версию отчета о случаях убийств мирных жителей с их кратким описанием
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|Конгрессмен: Несмотря на соглашение о прекращении огня, агрессия Азербайджана против народов Арцаха и Армении продолжается
|За сутки в Армении подтвердилось 772 случая заражения коронавирусом
|Дипломаты Госдепа США и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
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|ПАСЕ приняло Резолюцию «О гуманитарных последствиях нагорно-карабахского конфликта»
|Постпред Армении в ООН вновь заявил о грубых нарушениях прав человека Азербайджаном
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|Посольство РФ: Российская сторона принимает непосредственное участие в выработке мер по обеспечению благоприятных условий для развития региона в мирном русле
|Омбудсмен Арцаха: Даже спустя год после войны, Азербайджан не был привлечен к ответственности за совершенные военные преступления
|Левон Тер-Петросян встретился с Сергеем Копыркиным
|Пашинян уволил начальника Управления кадров и управления персоналом аппарата премьер-министра
|Гарибашвили вновь предложил медиацию Азербайджану и Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ремонтные работы в Степанаванском аэропорту, а также производство легких самолетов обсудят в Чехии
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АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) стал финансовым партнером первой выставки недвижимости Build Armenia 2021. В мероприятии приняли участие 32 девелоперские компании, которые представили все форматы жилой и коммерческой недвижимости на первичном рынке.
Выставка объединила ведущие строительные компании страны и потенциальных покупателей недвижимости. Гости могли выбрать понравившийся объект и получить консультации у специалистов. В мероприятии приняли участие члены Правительства РА и руководители Армянской Ассоциации застройщиков.
Банк ВТБ (Армения) представил на мероприятии линейку ипотечных продуктов: кредит на приобретение недвижимости с предоплатой от 3% и ставкой от 3,5% годовых, а также займы на покупку парковочных мест и ремонт. Представители строительных компаний на выставке могли ознакомиться с предложением Банка по проектному финансированию: корпоративными кредитами для застройщиков, в том числе с использованием механизма эскроу.
«Ипотечное кредитование − одно из приоритетных направлений Банка ВТБ (Армения). Ориентируясь на потребности клиентов, мы продолжаем расширять линейку ипотечных кредитов. Предлагаем возможность приобретения недвижимости на специальных льготных условиях и рефинансирование, тем самым снижая ежемесячную финансовую нагрузку для заемщиков. В прошлом году ипотечный портфель всех игроков рынка вырос на 27%. На этом фоне мы увеличили портфель более чем в полтора раза. В 2021 году мы продолжаем наращивать показатели по ипотеке – за первое полугодие объем жилищных кредитов Банка ВТБ (Армения) вырос более чем на 20%», - отметила Софья Мачкалян, заместитель Генерального директора - Председателя Директората ЗАО «Банк ВТБ Армения».
|Прогноз: Удовлетворив предусловия Турции сегодня, Армения неминуемо получит новые предусловия завтра
|История успеха - Зеленая энергия
|Политолог: Главное - усадить Алиева за стол переговоров по вопросу статуса Арцаха
|Директору концерна "Мульти груп" предъявлено новое обвинение по делу о злоупотреблениях при строительстве автокоридора "Север-Юг"
|В результате провокации ВС Азербайджана на границе с Арменией ранен армянский военнослужащий
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Freedom House раскритиковал закон, криминализирующий непристойные слова и ругательства в адрес армянских чиновников
|"Армения" и "Честь имею" предложили Армену Саркисяну оспорить в Конституционном суде нашумевший закон об укрупнении общин
|Ираклий Гарибашвили с однодневным визитом посетит Баку
|В Тегеране ответили на претензии президента Азербайджана в связи с проводимыми ВС Ирана учениями на границе
|Очередное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна, вновь отложено
|Блок "Армения" запросил у правительства страны информацию об оказанной гуманитарной и соцпомощи пострадавшим от войны в Арцахе
|Злоумышленники забросали камнями товарный поезд
|Глава МИД России назвал главный результат прекращения войны в зоне карабахского конфликта
|ЗПЧ Арцаха опубликовал обновленную версию отчета о случаях убийств мирных жителей с их кратким описанием
|Банк ВТБ (Армения) выступил партнером выставки Build Armenia 2021
|Поезд Ереван-Тбилиси-Ереван возобновит работу со 2 октября
|30 лет независимости: становление и развитие современного Туркменистана как полноправного члена мирового сообщества
|Конгрессмен: Несмотря на соглашение о прекращении огня, агрессия Азербайджана против народов Арцаха и Армении продолжается
|За сутки в Армении подтвердилось 772 случая заражения коронавирусом
|Дипломаты Госдепа США и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Тойво Клаар: Есть возможность восстановить Южный Кавказ
|ПАСЕ приняло Резолюцию «О гуманитарных последствиях нагорно-карабахского конфликта»
|Постпред Армении в ООН вновь заявил о грубых нарушениях прав человека Азербайджаном
|Российский дипломат: Сегодня российские военные вместе с армянскими пограничниками контролируют границы Армении, а миротворцы обеспечивают безопасность народа Нагорного Карабаха
|В ПАСЕ обсуждают гуманитарные последствия осенней войны в Нагорном Карабахе
|Посольство РФ: Российская сторона принимает непосредственное участие в выработке мер по обеспечению благоприятных условий для развития региона в мирном русле
|Омбудсмен Арцаха: Даже спустя год после войны, Азербайджан не был привлечен к ответственности за совершенные военные преступления
|Левон Тер-Петросян встретился с Сергеем Копыркиным
|Пашинян уволил начальника Управления кадров и управления персоналом аппарата премьер-министра
|Гарибашвили вновь предложил медиацию Азербайджану и Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ремонтные работы в Степанаванском аэропорту, а также производство легких самолетов обсудят в Чехии
|Чавушоглу: Встречи с министром иностранных дел Армении в планах нет
|Омбудсмен в годовщину второй Арцахской войны: Виновные так и не понесли наказания
|Алиев о деятельности российских миротворцев, сопредседателей МГ ОБСЕ и вооружении Армении
|Ереван: Комплексное урегулирование карабахского конфликта предполагает определение статуса Арцаха
|Посольство: Франция не пожалеет усилий для стабилизации ситуации на Южном Кавказе
|Алиев назвал неожиданными военные учения Ирана вдоль границы с Азербайджаном
|Армен Хачатрян освобожден от должности генсека министерства экономики Армении
|Генпрокуратура Армении обвиняет около 40 азербайджанских военных и чиновников в совершении военных преступлений против Арцаха
|Арцахская катастрофа готовилась не только внешними силами, но и изнутри
|Посол США посетила военный пантеон "Ераблур"
|В Ереване откроется фотовыставка <1080 часов>, посвященная героям Арцахской войны
|СК Армении заверяет: Общее число погибших военнослужащих и гражданских лиц в результате агрессии Азербайджана против Арцах составляет 3781 человек
|Экономическая стратегия Туркменистана: национальная модель устойчивого развития
|За сутки в Армении зарегистрировали 462 случая заражения коронавирусом, выздоровело 565 человек
|СНБ Армении сообщила о задержании бывшего высокопоставленного военного по обвинению в совершении служебного подлога
|Президент о войне: Мы должны суметь выйти из сложившейся ситуации распрямив спину, пусть медленными шагами, но двигаться вперед
|Руководство Армении в Ераблуре почтило память погибших в Арцахской войне
|Ереван и Каир обсудили сотрудничество ЕАЭС-Египет
|Глава МИД Армении обратил внимание Генсека ООН на гуманитарные последствия агрессии Азербайджана против народа Нагорного Карабаха
|Мирзоян и Линде отметили важность осуществления конкретных шагов по деэскалации ситуации в регионе
|Мирзоян на встрече с Нуланд высоко оценил позицию США по возобновлению мирного процесса по Нагорному Карабаху
|Глава МИД Армении провел переговоры с коллегами из Сирии, Румынии и Бельгии
|В Париже назвали важным и позитивным первую после войну встречу глав МИД Армении и Азербайджана под эгидой МГ ОБСЕ
|Осеняя сессия ПАСЕ обсудит гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана против Арцаха
|Степанакерт: На оккупированных территориях Арцаха планомерно осуществляются культурный геноцид
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мирзоян и Боррель обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Читать больше
|Прогноз: Удовлетворив предусловия Турции сегодня, Армения неминуемо получит новые предусловия завтра
|Политолог: Главное - усадить Алиева за стол переговоров по вопросу статуса Арцаха
|Арцахская катастрофа готовилась не только внешними силами, но и изнутри
|Политик: Отсутствие системных реформ в Армении - результат отсутствия различий между "бывшими" и нынешними
|Прогноз: Прорывных договоренностей от встречи Путин - Эрдоган ожидать не приходится
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|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
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