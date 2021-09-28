Вторник, 28 Сентября 2021 14:32

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) стал финансовым партнером первой выставки недвижимости Build Armenia 2021. В мероприятии приняли участие 32 девелоперские компании, которые представили все форматы жилой и коммерческой недвижимости на первичном рынке.

Выставка объединила ведущие строительные компании страны и потенциальных покупателей недвижимости. Гости могли выбрать понравившийся объект и получить консультации у специалистов. В мероприятии приняли участие члены Правительства РА и руководители Армянской Ассоциации застройщиков.

Банк ВТБ (Армения) представил на мероприятии линейку ипотечных продуктов: кредит на приобретение недвижимости с предоплатой от 3% и ставкой от 3,5% годовых, а также займы на покупку парковочных мест и ремонт. Представители строительных компаний на выставке могли ознакомиться с предложением Банка по проектному финансированию: корпоративными кредитами для застройщиков, в том числе с использованием механизма эскроу.

«Ипотечное кредитование − одно из приоритетных направлений Банка ВТБ (Армения). Ориентируясь на потребности клиентов, мы продолжаем расширять линейку ипотечных кредитов. Предлагаем возможность приобретения недвижимости на специальных льготных условиях и рефинансирование, тем самым снижая ежемесячную финансовую нагрузку для заемщиков. В прошлом году ипотечный портфель всех игроков рынка вырос на 27%. На этом фоне мы увеличили портфель более чем в полтора раза. В 2021 году мы продолжаем наращивать показатели по ипотеке – за первое полугодие объем жилищных кредитов Банка ВТБ (Армения) вырос более чем на 20%», - отметила Софья Мачкалян, заместитель Генерального директора - Председателя Директората ЗАО «Банк ВТБ Армения».