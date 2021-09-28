Вторник, 28 Сентября 2021 14:29

АрмИнфо.Со 2 октября возобновляет работу международный поезд Ереван-Тбилиси-Ереван Южно-Кавказской железной дороги. Билеты уже поступили в продажу в кассах станций Еревана, Гюмри, Ванадзора, Армавира, а также онлайн на сайте https://www.railway.am/.

Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь из столицы Армении в 21:30, из Тбилиси в 20:20.

Цены на билеты колеблются в пределах от 12,2 тысяч драмов за верхнее место в плацкартном вагоне до 25,8 тысяч драмов за билет в СВ.