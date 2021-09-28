Вторник, 28 Сентября 2021 12:38

АрмИнфо. В 2021 году исполняется 30 лет со дня провозглашения независимости Туркменского государства. Этот факт стал важной точкой отсчёта новой главы в истории туркменского народа. За годы независимости Туркменистан как суверенное национальное государство достиг серьёзных успехов в экономике, науке, образовании, культуре, других сферах жизни.

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист и почётный старейшина Туркменистана профессор Мурад Хаитов на страницах издания CentralAsiaNews поделился своими мыслями о становлении суверенного Туркменистана.

Туркменская история начинает свою точку отсчета с самой ранней древности. За долгую историю туркменский народ построил множество государств. Стремление к государственности — одна из отличительных черт туркменской нации, самосознание которой формировалось природой целостного социокультурного организма. Исторически государственное развитие Туркменистана состоит из различных периодов: раннего, дореволюционного, советского, периода независимости. Каждый из них имеет свои особенности, отличия, и подразделяется на соответствующие этапы.

Процесс приобретения независимости длительный для многих народов, в том числе и туркменского народа. О нём мечтали и писали в своих произведениях Довлетмамед Азади, Магтымгулы Фраги, Сейитназар Сеиди, другие наши великие соотечественники. Как отмечают отечественные учёные-филологи, туркменские классики в своих произведениях воспевали единство и идею объединения. С обретением независимости сбылась многовековая мечта туркмен о свободной жизни.

22 августа 1990 года была принята Декларация о суверенитете Туркменистана, по праву занимающая значимое место в отечественной истории. Декларация позволила Туркменистану приобрести право проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, провозгласила полномочия Туркменистана на землю, природные ресурсы, нефть, газ и другие ископаемые.

Суверенитет определил возможность народа, как носителя верховной государственной власти, самостоятельно формировать и осуществлять свою волю. Впервые была провозглашена исключительная собственность Туркменистана. Земля, её недра, воды, растительный и животный мир объявлялись достоянием народа. На основе положений декларации предприятия и организации союзного подчинения, расположенные на территории республики, перешли в юрисдикцию Туркменистана. Этот переход имел главную цель — создание необходимых условий для следования республикой экономическим интересам Туркменистана.

11 октября 1990 года был принят Закон Туркменской ССР «Об учреждении президентской формы правления в Туркменской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменской ССР», а 27 октября 1990 года прошли всенародные выборы президента республики. Это определило дальнейшее направление экономического, политического и социального развития страны, плавный переход к новым институтам власти и системе государственного строительства.

Согласно декларации о суверенитете, в Туркменистане были приняты важнейшие общегосударственные планы и программы, инициированы мероприятия, по улучшению уровня жизни населения и модернизации государственного управления. Впервые в Декларации провозглашались естественные права человека, изменились методологические подходы к определению статуса человека и гражданина. Провозглашение суверенитета положило начало возрождению исторических институтов государственного строительства туркменского народа, подъём гражданского самосознания и его политического самовыражения.

Возможности данные суверенитетом явились политико-экономической и юридической предпосылкой становления государственной независимости Туркменистана. В результате всенародного референдума 26 октября 1991 года Туркменистан был провозглашён независимым государством. Официально политическая воля народа Туркменистана была закреплена в Конституционном законе Туркменистана «О независимости и основах государственного устройства» от 27 октября 1991 года. В 2018 году решением парламента празднование Дня независимости Туркменистана перенесено на 27 сентября.

Туркменистан избрал свой эволюционный путь развития, согласно которому экономика перешла к рыночным отношениям плавно, сохраняя социальную защищенность населения. Повышение благосостояния народа, обеспечение высоких темпов развития страны является главной целью реформ в социально-экономической и общественно-политической жизни страны.

За годы Независимости в Туркменистане достигнуты качественно новые рубежи во многих отраслях национальной экономики. В настоящее время в стране осуществляются широкомасштабные программы, направленные на повышение экономического потенциала государства и повышение уровня жизни народа. Реализуется политика по переводу экономики страны на рыночные отношения.

За короткий по историческим меркам срок Туркменистан также достиг серьёзных успехов в области внешнеполитических отношений, заняв достойное место в сообществе государств мира.

2 марта 1992 года Туркменистан был избран членом ООН, дважды – 12 декабря 1995 года и 3 июня 2015 года на основании резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций был признан постоянным нейтральным государством. Таким образом, с момента образования ООН Туркменистан стал единственным нейтральным государством в мире, признанным со стороны международного сообщества государств.

За годы независимости внешнеполитическая стратегия Туркменистана признана многими мировыми структурами и государствами. Международный авторитет и инициативы Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова неоднократно получали поддержку мирового сообщества. Сегодня Туркменистан надежно и стабильно занимается транзитом энергоносителей на международные рынки, а также принимает самое активное участие в выработке международно-правового механизма, призванного обеспечить гарантии надежности и безопасности энергетических коридоров.

Все программы и реформы, проводимые в Туркменистане, основаны на положениях Конституции. По инициативе главы государства в 2008–2020 годы в стране была реализована поэтапная конституционная реформа. В совокупности все эти реформы Основного закона государства внесли существенные изменения и дополнения во многие сферы государственной и общественной жизни страны, изменив политическую и национальную правовую систему. Конституционная реформа 2020 года впервые внесла существенные изменения в парламентскую систему Туркменистана и ознаменовала переход к двухпалатной системе.

Перешагнув рубеж 30-летия независимости туркменский народ вступил в новую фазу своей отечественной истории. За годы независимости в стране приняты новые национальные программы по развитию различных направлений государственной и общественной жизни, программы социально-экономического развития на долгосрочную перспективу. За эти годы существенно обновилось и национальное законодательство, приняты новейшие законы, иные нормативные правовые акты, которые в значительной степени способствуют развитию государственных и общественных институтов, повышению экономической и социальной защищённости населения нашей страны.

За тридцать лет существования Туркменистана как независимого суверенного государства, наша страна достигла серьёзных успехов в укреплении государственности, экономическом росте, повышении уровня жизни населения. Туркменистан продолжает вносить достойный вклад в усилия международного сообщества по борьбе с глобальными вызовами современности.

Свой главный национальный праздник — День независимости Туркменистан встречает как современное, конкурентоспособное государство с серьёзным экономическим и правовым фундаментом, гуманитарным потенциалом, успешно осуществляющим масштабные преобразования во многих сферах государственной и общественной жизни.