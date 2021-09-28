Вторник, 28 Сентября 2021 12:36

АрмИнфо. Необходимо продолжать требовать от Азербайджана немедленного и безоговорочного возвращения всех армянских военнопленных и захваченных мирных жителей. Об этом на своей странице в Фейсбук написал американский конгрессмен Адам Шифф.

"Год назад сегодня диктатор, столкнувшись с внутренним недовольством, решил спровоцировать войну с мирным соседом. В течение 44 дней азербайджанские силы наносил удары по Арцаху и убили многих ни в чем не повинных мирных жителей, проживающих там, а еще десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Война вызвала массовую гуманитарную катастрофу и лишила большое число этнических армянских семей дома", - отметил Шифф.

Вместе с тем конгрессмен обратил внимание на то, что несмотря на соглашение о прекращении огня, агрессия Азербайджана против народов Арцаха и Армении продолжается.

По его словам, десятки армянских солдат продолжают незаконно удерживаться и подвергаются пыткам в Азербайджане, в то время как тысячи ни в чем не повинных мирных жителей продолжают жить в опасности из-за непрекращающихся и неспровоцированных угроз в Нагорном Карабахе.

"Сейчас, более чем когда-либо, мы должны подтвердить приверженность делу сделать все возможное для освобождения от всего этого и установления мира в регионе. Мы должны продолжать требовать от Азербайджана немедленного и безоговорочного возвращения всех военнопленных и захваченных мирных жителей. Мы должны продолжать призывать администрацию Байдена отказаться от помощи США режиму Алиева и активизировать мирный процесс. И мы должны и дальше укреплять и поддерживать демократию в Армении и свободный, независимый Арцах. Я всегда буду рядом с народом Армении и Арцаха",- подытожил Шифф.