Arminfo.info




 Вторник, 28 Сентября 2021 12:36
Марианна Мкртчян

Конгрессмен: Несмотря на соглашение о прекращении огня, агрессия Азербайджана против народов Арцаха и Армении продолжается

Конгрессмен: Несмотря на соглашение о прекращении огня, агрессия Азербайджана против народов Арцаха и Армении продолжается

АрмИнфо. Необходимо продолжать требовать от Азербайджана немедленного и безоговорочного возвращения всех армянских военнопленных и захваченных мирных жителей. Об этом на своей странице в Фейсбук написал американский конгрессмен Адам Шифф.

"Год назад сегодня диктатор, столкнувшись с внутренним недовольством, решил спровоцировать войну с мирным соседом. В течение 44 дней азербайджанские силы наносил удары по Арцаху и убили многих ни в чем не повинных мирных жителей, проживающих там, а еще десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Война вызвала массовую гуманитарную катастрофу и лишила большое число этнических армянских семей дома", - отметил Шифф.

Вместе с тем конгрессмен обратил внимание на то, что несмотря на соглашение о прекращении огня, агрессия Азербайджана против народов Арцаха и Армении продолжается.

По его словам, десятки армянских солдат продолжают незаконно удерживаться и подвергаются пыткам в Азербайджане, в то время как тысячи ни в чем не повинных мирных жителей продолжают жить в опасности из-за непрекращающихся и неспровоцированных угроз в Нагорном Карабахе.

"Сейчас, более чем когда-либо, мы должны подтвердить приверженность делу сделать все возможное для освобождения от всего этого и установления мира в регионе. Мы должны продолжать требовать от Азербайджана немедленного и безоговорочного возвращения всех военнопленных и захваченных мирных жителей. Мы должны продолжать призывать администрацию Байдена отказаться от помощи США режиму Алиева и активизировать мирный процесс. И мы должны и дальше укреплять и поддерживать демократию в Армении и свободный, независимый Арцах.  Я всегда буду рядом с народом Армении и Арцаха",- подытожил Шифф.


Лента новостей
Прогноз: Удовлетворив предусловия Турции сегодня, Армения неминуемо получит новые предусловия завтраПрогноз: Удовлетворив предусловия Турции сегодня, Армения неминуемо получит новые предусловия завтра
История успеха - Зеленая энергияИстория успеха - Зеленая энергия
Политолог: Главное - усадить Алиева за стол переговоров по вопросу статуса АрцахаПолитолог: Главное - усадить Алиева за стол переговоров по вопросу статуса Арцаха
Директору концерна Директору концерна "Мульти груп" предъявлено новое обвинение по делу о злоупотреблениях при строительстве автокоридора "Север-Юг"
В результате провокации ВС Азербайджана на границе с Арменией ранен армянский военнослужащийВ результате провокации ВС Азербайджана на границе с Арменией ранен армянский военнослужащий
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Freedom House раскритиковал закон, криминализирующий непристойные слова и ругательства в адрес армянских чиновниковFreedom House раскритиковал закон, криминализирующий непристойные слова и ругательства в адрес армянских чиновников
"Армения" и "Честь имею" предложили Армену Саркисяну оспорить в Конституционном суде нашумевший закон об укрупнении общин
Ираклий Гарибашвили с однодневным визитом посетит БакуИраклий Гарибашвили с однодневным визитом посетит Баку
В Тегеране ответили на претензии президента Азербайджана в связи с проводимыми ВС Ирана учениями на границеВ Тегеране ответили на претензии президента Азербайджана в связи с проводимыми ВС Ирана учениями на границе
Очередное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна, вновь отложеноОчередное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна, вновь отложено
Блок Блок "Армения" запросил у правительства страны информацию об оказанной гуманитарной и соцпомощи пострадавшим от войны в Арцахе
Злоумышленники забросали камнями товарный поездЗлоумышленники забросали камнями товарный поезд
Глава МИД России назвал главный результат прекращения войны в зоне карабахского конфликтаГлава МИД России назвал главный результат прекращения войны в зоне карабахского конфликта
ЗПЧ Арцаха опубликовал обновленную версию отчета о случаях убийств мирных жителей с их кратким описаниемЗПЧ Арцаха опубликовал обновленную версию отчета о случаях убийств мирных жителей с их кратким описанием
Банк ВТБ (Армения) выступил партнером выставки Build Armenia 2021Банк ВТБ (Армения) выступил партнером выставки Build Armenia 2021
Поезд Ереван-Тбилиси-Ереван возобновит работу со 2 октября  Поезд Ереван-Тбилиси-Ереван возобновит работу со 2 октября  
30 лет независимости: становление и развитие современного Туркменистана как полноправного члена мирового сообщества30 лет независимости: становление и развитие современного Туркменистана как полноправного члена мирового сообщества
Конгрессмен: Несмотря на соглашение о прекращении огня, агрессия Азербайджана против народов Арцаха и Армении продолжаетсяКонгрессмен: Несмотря на соглашение о прекращении огня, агрессия Азербайджана против народов Арцаха и Армении продолжается
За сутки в Армении подтвердилось 772 случая заражения коронавирусомЗа сутки в Армении подтвердилось 772 случая заражения коронавирусом
Дипломаты Госдепа США и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликтаДипломаты Госдепа США и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
Тойво Клаар: Есть возможность восстановить Южный КавказТойво Клаар: Есть возможность восстановить Южный Кавказ
ПАСЕ приняло Резолюцию «О гуманитарных последствиях нагорно-карабахского конфликта»ПАСЕ приняло Резолюцию «О гуманитарных последствиях нагорно-карабахского конфликта»
Постпред Армении в ООН вновь заявил о грубых нарушениях прав человека АзербайджаномПостпред Армении в ООН вновь заявил о грубых нарушениях прав человека Азербайджаном
Российский дипломат: Сегодня российские военные вместе с армянскими пограничниками контролируют границы Армении, а миротворцы обеспечивают безопасность народа Нагорного КарабахаРоссийский дипломат: Сегодня российские военные вместе с армянскими пограничниками контролируют границы Армении, а миротворцы обеспечивают безопасность народа Нагорного Карабаха
В ПАСЕ обсуждают гуманитарные последствия осенней войны в Нагорном КарабахеВ ПАСЕ обсуждают гуманитарные последствия осенней войны в Нагорном Карабахе
Посольство РФ: Российская сторона принимает непосредственное участие в выработке мер по обеспечению благоприятных условий для развития региона в мирном руслеПосольство РФ: Российская сторона принимает непосредственное участие в выработке мер по обеспечению благоприятных условий для развития региона в мирном русле
Омбудсмен Арцаха: Даже спустя год после войны, Азербайджан не был привлечен к ответственности за совершенные военные преступленияОмбудсмен Арцаха: Даже спустя год после войны, Азербайджан не был привлечен к ответственности за совершенные военные преступления
Левон Тер-Петросян встретился с Сергеем КопыркинымЛевон Тер-Петросян встретился с Сергеем Копыркиным
Пашинян уволил начальника Управления кадров и управления персоналом аппарата премьер-министраПашинян уволил начальника Управления кадров и управления персоналом аппарата премьер-министра
Гарибашвили вновь предложил медиацию Азербайджану и АрменииГарибашвили вновь предложил медиацию Азербайджану и Армении
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Ремонтные работы в Степанаванском аэропорту, а также производство легких самолетов обсудят в ЧехииРемонтные работы в Степанаванском аэропорту, а также производство легких самолетов обсудят в Чехии
Чавушоглу: Встречи с министром иностранных дел Армении в планах нетЧавушоглу: Встречи с министром иностранных дел Армении в планах нет
Омбудсмен в годовщину второй Арцахской войны: Виновные так и не понесли наказанияОмбудсмен в годовщину второй Арцахской войны: Виновные так и не понесли наказания
Алиев о деятельности российских миротворцев, сопредседателей МГ ОБСЕ и вооружении АрменииАлиев о деятельности российских миротворцев, сопредседателей МГ ОБСЕ и вооружении Армении
Ереван: Комплексное урегулирование карабахского конфликта предполагает определение статуса АрцахаЕреван: Комплексное урегулирование карабахского конфликта предполагает определение статуса Арцаха
Посольство: Франция не пожалеет усилий для стабилизации ситуации на Южном КавказеПосольство: Франция не пожалеет усилий для стабилизации ситуации на Южном Кавказе
Алиев назвал неожиданными военные учения Ирана вдоль границы с АзербайджаномАлиев назвал неожиданными военные учения Ирана вдоль границы с Азербайджаном
Армен Хачатрян освобожден от должности генсека министерства экономики АрменииАрмен Хачатрян освобожден от должности генсека министерства экономики Армении
Генпрокуратура Армении обвиняет около 40 азербайджанских военных и чиновников в совершении военных преступлений против АрцахаГенпрокуратура Армении обвиняет около 40 азербайджанских военных и чиновников в совершении военных преступлений против Арцаха
Арцахская катастрофа готовилась не только внешними силами, но и изнутриАрцахская катастрофа готовилась не только внешними силами, но и изнутри
Посол США посетила военный пантеон Посол США посетила военный пантеон "Ераблур"
В Ереване откроется фотовыставка <1080 часов>, посвященная героям Арцахской войныВ Ереване откроется фотовыставка <1080 часов>, посвященная героям Арцахской войны
СК Армении заверяет: Общее число погибших военнослужащих и гражданских лиц в результате агрессии Азербайджана против Арцах составляет 3781 человекСК Армении заверяет: Общее число погибших военнослужащих и гражданских лиц в результате агрессии Азербайджана против Арцах составляет 3781 человек
Экономическая стратегия Туркменистана: национальная модель устойчивого развитияЭкономическая стратегия Туркменистана: национальная модель устойчивого развития
За сутки в Армении зарегистрировали 462 случая заражения коронавирусом, выздоровело 565 человекЗа сутки в Армении зарегистрировали 462 случая заражения коронавирусом, выздоровело 565 человек
СНБ Армении сообщила о задержании бывшего высокопоставленного военного по обвинению в совершении служебного подлогаСНБ Армении сообщила о задержании бывшего высокопоставленного военного по обвинению в совершении служебного подлога
Президент о войне: Мы должны суметь выйти из сложившейся ситуации распрямив спину, пусть медленными шагами, но двигаться впередПрезидент о войне: Мы должны суметь выйти из сложившейся ситуации распрямив спину, пусть медленными шагами, но двигаться вперед
Руководство Армении в Ераблуре почтило память погибших в Арцахской войнеРуководство Армении в Ераблуре почтило память погибших в Арцахской войне
Ереван и Каир обсудили сотрудничество ЕАЭС-ЕгипетЕреван и Каир обсудили сотрудничество ЕАЭС-Египет
Глава МИД Армении обратил внимание Генсека ООН на гуманитарные последствия агрессии Азербайджана против народа Нагорного КарабахаГлава МИД Армении обратил внимание Генсека ООН на гуманитарные последствия агрессии Азербайджана против народа Нагорного Карабаха
Мирзоян и Линде отметили важность осуществления конкретных шагов по деэскалации ситуации в регионеМирзоян и Линде отметили важность осуществления конкретных шагов по деэскалации ситуации в регионе
Мирзоян на встрече с Нуланд высоко оценил позицию США по возобновлению мирного процесса по Нагорному КарабахуМирзоян на встрече с Нуланд высоко оценил позицию США по возобновлению мирного процесса по Нагорному Карабаху
Глава МИД Армении провел переговоры с коллегами из Сирии, Румынии и БельгииГлава МИД Армении провел переговоры с коллегами из Сирии, Румынии и Бельгии
В Париже назвали важным и позитивным первую после войну встречу глав МИД Армении и Азербайджана под эгидой МГ ОБСЕВ Париже назвали важным и позитивным первую после войну встречу глав МИД Армении и Азербайджана под эгидой МГ ОБСЕ
Осеняя сессия ПАСЕ обсудит гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана против АрцахаОсеняя сессия ПАСЕ обсудит гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана против Арцаха
Степанакерт: На оккупированных территориях Арцаха планомерно осуществляются культурный геноцидСтепанакерт: На оккупированных территориях Арцаха планомерно осуществляются культурный геноцид
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Мирзоян и Боррель обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликтаМирзоян и Боррель обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Удовлетворив предусловия Турции сегодня, Армения неминуемо получит новые предусловия завтраПрогноз: Удовлетворив предусловия Турции сегодня, Армения неминуемо получит новые предусловия завтра
Политолог: Главное - усадить Алиева за стол переговоров по вопросу статуса АрцахаПолитолог: Главное - усадить Алиева за стол переговоров по вопросу статуса Арцаха
Арцахская катастрофа готовилась не только внешними силами, но и изнутриАрцахская катастрофа готовилась не только внешними силами, но и изнутри
Политик: Отсутствие системных реформ в Армении - результат отсутствия различий между Политик: Отсутствие системных реформ в Армении - результат отсутствия различий между "бывшими" и нынешними
Прогноз: Прорывных договоренностей от встречи Путин - Эрдоган ожидать не приходитсяПрогноз: Прорывных договоренностей от встречи Путин - Эрдоган ожидать не приходится
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности