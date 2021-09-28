Вторник, 28 Сентября 2021 12:36

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 4 988 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 772 граждан (15,4%), при этом выздоровело 425 человек, скончалось - 13.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 28 сентября фактическое лечение получает 12567 человек.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1205 (0,4%).

В общей сложности в Армении провели 1 698 811 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 259 779 случаев заражения коронавирусом

(15,3%), при этом выздоровело 240 730 человек (92,6%), количество летальных исходов достигло 5 277 (2%).