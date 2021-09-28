Вторник, 28 Сентября 2021 12:33

АрмИнфо. Успешное содействие в проведении первой совместной с ноября 2020 года встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая состоялась на прошлой неделе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, обсудили в ходе встречи 27 сентября первый заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган и старший директор Совета национальной безопасности по Европе Аманда Слоут с сопредседателями МГ ОБСЕ Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США) и Игорем Ховаевым (РФ).

Как сообщает пресс-служба Госдепа США, во встрече также участвовал Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Стороны отметили, что 27 сентября является годовщиной возобновления активных боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, и выразили соболезнования в связи с гибелью людей с обеих сторон. Они подчеркнули, что только всеобъемлющее решение, в котором рассматриваются все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами и позволить народам региона жить вместе в мире.

"Хоган и Слоут приветствовали усилия сопредседателей и решимость Армении и Азербайджана возобновить мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на содействие безопасности, стабильности и процветанию в регионе. Они заявили о приверженности Соединенных Штатов продолжению работы с другими странами- сопредседателями, чтобы помочь Армении и Азербайджану решить все нерешенные вопросы, связанные с или возникшие в результате нагорно-карабахского конфликта, в том числе в отношении задержанных, пропавших без вести и гуманитарного разминирования". - говорится в сообщении Госдепа США.

Напомним, что 23 сентября в Нью-Йорке под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась первая после прошлогодних боевых действий в зоне нагорно- карабахского конфликта, развязанных азербайджано-турецким тандемом встреча глав МИД Армении и Азербайджана.