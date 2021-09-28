Вторник, 28 Сентября 2021 12:33

АрмИнфо.Шрамы еще не зажили, но есть возможность восстановить Южный Кавказ, который будет безопасным, процветающим и мирным. Об этом в своем Твиттере написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"Сегодня наши мысли о тех, кто потерял близких в 44-дневной войне и 30-летнем конфликте. Шрамы еще не зажили, но есть возможность восстановить Южный Кавказ, который будет безопасным, процветающим и мирным. ЕС вместе со своими партнерами поддерживает достижение этой цели", - отметил он.