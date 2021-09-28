Вторник, 28 Сентября 2021 00:36

АрмИнфо. На очередном заседании ПАСЕ в Страсбурге принята Резолюция «О гуманитарных последствиях нагорно-карабахского конфликта».

Как отмечается в документе, Армения и Азербайджан присоединились к Совету Европы в январе 2001 года и обязались разрешить конфликт мирными средствами. Таким образом, шестинедельная война 2020 года является нарушением этих обязательств, и она должна получить надлежащий ответ со стороны Совета Европы.

Ассамблея отметила озабоченность, выраженную Комитету министров Европейским судом по правам человека от 16 марта 2021 года в отношении 188 армян, захваченных Азербайджаном (некоторые из которых были возвращены в Армению). В связи с этим Ассамблея считает необходимым выполнение статьи 8 Трехстороннего заявления об обмене всеми задержанными, независимо от статуса, приписываемого им любой из сторон;

Ассамблея выразила свою глубокую обеспокоенность судьбой около 30 армян, которые были замечены и сфотографированы в плену, и о которых нет какой-либо информации о месте нынешнего пребывания. Ассамблея обеспокоена утверждениями о том, что эти люди насильственно исчезли или могли быть убиты. ПАСЕ призывало власти Азербайджана ускорить расследование этого дела, предоставить соответствующую информацию в Европейский суд по правам человека.

ПАСЕ так же по-прежнему обеспокоена условиями содержания около 45 армян, удерживаемых в плену после принятия Трехстороннего заявления, многие из которых подвергаются судебному преследованию, что вызывает необходимость справедливого судебного разбирательства в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Ассамблея призывает власти Азербайджана освободить всех пленных и без промедления вернуть их в Армению;

ПАСЕ призывало Европейский комитет по предупреждению пыток совершить внеочередной визит в Баку, несмотря на то, что МККК имеет регулярный доступ к задержанным в Азербайджане.

ПАСЕ также обеспокоена тревожными свидетельствами того, что Азербайджан с помощью Турции использовал в войне сирийских наемников.

Что касается тех, кто остался или покинул нагорно-карабахский регион, то Ассамблея глубоко сожалеет об отсутствии представителей международного сообщества в регионе из-за разногласий между Арменией и Азербайджаном по вопросу въезда, в связи с чем, ссылаясь на свою Резолюцию 2240 (2018) «Неограниченный доступ в государства - члены, включая «серые зоны», напоминает о юридических обязательствах государств-членов Совета Европы в полной мере и добросовестно сотрудничать с международными механизмами мониторинга прав человека, включая механизмы Совета Европы и ООН. В своем документе ПАСЕ напомнило, что все лица, включая тех, кто проживает в зонах конфликтов, имеют равную защиту в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, в том числе через соответствующие механизмы мониторинга.

В резолюции также отмечается озабоченность имеющими место пограничными инцидентами, нахождением людей вблизи регулярных обстрелов, указывает на трудности, с которыми они сталкиваются в плане получения средств к существованию, восстановления и устранения ущерба, причиненного войной, предоставления нового жилья, а также защиты основных прав.

ПАСЕ призвало все вовлеченные государства обеспечить беспрепятственный доступ представителей независимых международных гуманитарных организаций и средств массовой информации в регион Нагорного Карабаха.

Также в Резолюции говорится о недопустимости разрушения армянского культурного наследия, церквей и других объектов культурного наследия, которые вернулись под контроль Азербайджана.

Отметим, что азербайджанская и турецкая делегации проголосовали против резолюции.