Понедельник, 27 Сентября 2021 23:43

АрмИнфо. На состоявшемся накануне очередном заседании 48 сессии Совета по правам человека ООН было заслушано заявление о грубых нарушениях прав человека со стороны Азербайджана.

Выступивший на заседании Постоянный представитель Армении в ООН Андраник Оганесян, который воспользовался своим правом на ответ на заявление Азербайджана, в частности, отметил, что развязанная ровно год назад Азербайджаном новая агрессивная война против Нагорного Карабаха унесла жизни нескольких тысяч человек; десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Это сопровождалось грубыми нарушениями международного права, включая преднамеренные нападения на гражданское население и жизненно важные объекты инфраструктуры. Этническая чистка проводилась в тех частях Нагорного Карабаха, которые попали под контроль Азербайджана.

По словам Оганесяна, целью Азербайджана было и остается лишить народ Нагорного Карабаха (Арцаха) права жить свободно и в безопасности на своей родине и определять свою судьбу.

«44-дневная война была преднамеренной военной агрессией, направленной на снятие проблемы Нагорного Карабаха с международной повестки дня и уничтожение армянского населения. Антиармянская риторика вражды и политика угрозы силой, отклонение предложений посредников по усилению режима прекращения огня, систематические нарушения режима прекращения огня, чрезмерное накопление вооружений и повторяющиеся военные учения в нарушение международных обязательств, отказ присоединиться к глобальной инициативе Генерального секретаря ООН. призыв к прекращению огня, а также послевоенные заявления, отрицающие само существование Нагорного Карабаха, демонстрируют, что Азербайджан никогда не был заинтересован в мирном урегулировании конфликта.

Азербайджан последовательно препятствовал усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по установлению режима прекращения огня, что привело к провалу трех таких попыток, согласованных по инициативе России, Франции и США. Трехстороннее заявление о прекращении огня от 9 ноября 2020 года положило конец боевым действиям и с приходом российских миротворцев создало условия для обеспечения безопасности гражданского населения Арцаха.

Армения считает, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно предусматривать определение его статуса через реализацию неотъемлемого права народа на самоопределение, обеспечение его безопасности, безопасного и достойного возвращения насильственно перемещенного населения и сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Армения выступает за возобновление нагорно-карабахского мирного процесса в рамках и мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ и за полное выполнение трехстороннего заявления о прекращении огня. Армения также требует безусловного и беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций и других специализированных учреждений в Арцах, что должно помочь преодолеть гуманитарный кризис, возникший в результате войны», - отметил постпред Армении в ООН.