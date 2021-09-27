Понедельник, 27 Сентября 2021 21:57

АрмИнфо.По инициативе Департамента международного сотрудничества в Ереванском государственном университете (ЕГУ) прошел круглый стол "Армяно-российские отношения в 1921-2021 гг" с участием представителей Посольства Российской Федерации в Армении, приуроченный 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Согласно сообщению ЕГУ, от имени Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина в дискуссии принял участиe второй секретарь посольства Игорь Ратушняк, который представил краткий исторический обзор армяно-российских отношений.

"Прежде всего, хочу выразить соболезнования семьям тех, кто погиб во время войны, которая началась в этот день в прошлом году, и желаю скорейшего выздоровления раненым.

Тема нашего сегодняшнего разговора - армяно-российские отношения, сложившиеся после обретения Арменией независимости, но следует отметить, что дружеские отношения между русским и армянским народами имеют многовековую историю. Мы вместе боролись против фашизма, вместе мы восстановили наше государство, тем самым заложив хорошую основу для дальнейшего развития стратегических отношений. В этом году исполняется 30 лет российско-армянским дипломатическим отношениям. Практически во всех сферах наблюдается динамичное развитие, о чем свидетельствует наличие более 200 соглашений в экономической, оборонной, научной, культурной, политической и ряде других сфер.

Подчеркну, что 102-я российская база является главной гарантией безопасности не только Армении, но и всего региона. Сегодня наши военные вместе с армянскими пограничниками контролируют границы Республики Армения, а миротворческие силы обеспечивают безопасность народа Нагорного Карабаха", - сказал в своем выступлении Игорь Ратушняк.

В свою очередь президент общественной организации "Интеграция и развитие", преподаватель факультета международных отношений ЕГУ Арам Сафарян представил основные направления, по которым армяно-российские отношения развиваются наиболее активно.

"После 44-дневной войны значительно увеличилось количество граждан Армении, желающих укреплять и развивать связи с Российской Федерацией, поскольку они считают это главным путем к безопасности армянского народа. Следует отметить активность в сфере развития антироссийских настроений. Впервые за десятилетия мы действительно чувствуем и видим реальные угрозы, исходящие от турецко-азербайджанского альянса, который ставит под угрозу существование нашей государственности. Единственный выход в этом контексте - развивать отношения с нашим союзником, партнером и другом Россией", - сказал Арам Сафарян.

Заведующий отделом международного сотрудничества ЕГУ Александр Маркаров подчеркнул, что армяно-российские отношения являются долгосрочными, взаимовыгодными и перспективными. Заведующий отделом международного сотрудничества также подробно рассказал о научной политике ЕГУ, международном сотрудничестве, в частности, о партнерских отношениях с научными центрами российских вузов.