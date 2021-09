Понедельник, 27 Сентября 2021 21:13

АрмИнфо. Евразийский банк развития (ЕАБР) профинансирует расширение и модернизацию Международного аэропорта Алматы в объеме порядка 40 млн долларов. Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с ТОО «TAV Kazakhstan». Общая стоимость инвестиционный программы составляет 780 млн долларов.



Международный аэропорт Алматы является крупнейшим воздушным портом в Республике Казахстан и имеет высокое международное значение благодаря обширной зарубежной маршрутной сети. На сегодняшний день в условиях мер по противодействию пандемии в аэропорту обслуживается около 7 грузовых авиакомпаний и 27 пассажирских авиакомпаний, что в среднем составляет 177 рейсов в день.



Согласно плану модернизации ключевой инфраструктуры, ТОО «TAV Kazakhstan» планируется строительство нового терминала и модернизация действующего Аэропорта, устранение ограничений пропускной способности, развитие маршрутов, увеличение количества рейсов, повышение качества обслуживания клиентов. Основанная в 1997 году, TAV Airports Holding AS (TAV Airports) является ведущим оператором аэропортов в Турции и управляет 14 аэропортами в Турции, Грузии, Тунисе, Северной Македонии, Саудовской Аравии, Хорватии и Латвии.



В синдикат кредиторов входят: Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация и немецкая инвестиционная корпорация DEG. На сегодняшний день синдикат кредиторов подписали Соглашение об условиях финансирования.



«Аэропорт города Алматы играет стратегическое значение для авиатранспортной отрасли Республики. До пандемии в 2019 году аэропорт г. Алматы обеспечил транспортировку более 64% пассажиров и более 84% грузов от общего количества перевозок воздушным транспортом. Его модернизация будет способствовать устойчивому экономическому росту всей страны и развитию международной транспортно-логистической инфраструктуры. Более того, проект позволит создать более 1000 новых рабочих мест, что имеет также высокое социальное значение. Этот проект также демонстрирует преимущества партнерства международных банков развития на пространстве ЕАЭС», - заявил Амангельды Исенов, заместитель председателя Правления Евразийского банка развития.



Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо прокомментировала: "Мы очень гордимся возможностью работать в команде с IFC, ЕАБР и DEG и поддержать такой важный инфраструктурный проект для Казахстана и Центральной Азии. Он поможет создать один из крупнейших региональных транспортных хабов и поддержит восстановление после пандемии COVID-19. На протяжении многих лет мы работаем с TAV Airports на разных рынках и уверены, что сочетание наших финансовых возможностей и опыта компании обеспечит успех этого нового совместного начинания".



В рамках новой Стратегии Евразийский банк развития особую роль отводит усилению принципов ESG в своей деятельности. Приоритетная задача Банка как международного института развития - стабильный экономический рост государств-участников, который положительно отражается на качестве жизни населения, состоянии окружающей среды, повышении эффективности использования природных ресурсов. Новый терминал аэропорта станет первым аэропортом в Центральной Азии, сертифицированным по программе «Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE)». В строительстве нового терминала TAV Airports использует международный опыт в применении стандартов EDGE в части ресурсоэффективности за счет использования высококачественных изоляционных материалов, водосберегающего оборудования и передовых методов снижения выбросов парниковых газов, шума, света, отходов и загрязнения воздуха в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации.



Авиатранспортная отрасль является быстро развивающимся сегментом транспортного сектора Казахстана. В период с 2015 по 2018 гг. объемы перевозок грузов увеличились на 70% с 17 тыс. тонн до 29,1 тыс. тонн. Количество перевезенных пассажиров с 2015 по 2019 гг. увеличилось на 45% - с 5,9 млн чел. до 8,6 млн чел. Основные направления транзитных потоков, проходящих через Казахстан, - потоки из Европы в страны Юго-Восточной Азии. Быстрое развитие получили как внутренние, так и международные воздушные сообщения. Доля последних достигла более 38% к 2019 г. Такая динамика позволила авиатранспортной отрасли РК стать второй по темпам роста в регионе и 10-й среди развивающихся европейских рынков, с годовым темпом роста авиапассажиров 22% в 2009-2018 гг.