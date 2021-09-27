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АрмИнфо.В Посольстве России в Армении минутой молчания почтили память погибших в ходе начавшихся год назад боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в РА.
"Россия придает особое значение тому, чтобы население Армении как можно скорее преодолело стресс, вызванный войной, почувствовало себя в безопасности, обрело уверенность в завтрашнем дне. Как союзники, мы всегда готовы подставить плечо и делаем это.
Предпринимаются активные усилия и практические шаги для сохранения региональной стабильности и безопасности, преодоления последствий масштабных боестолкновений осени прошлого года, включая содействие в восстановлении гражданской инфраструктуры, возвращении беженцев и окончательном решении вопроса освобождения армянских пленных. Российская сторона принимает непосредственное участие в выработке мер по обеспечению благоприятных условий для развития региона в мирном русле.
Россия продолжит посреднические усилия как в национальном качестве, так и в рамках Минской группы ОБСЕ для поиска долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Выражаем наши самые искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших", - говорится в заявлении российского дипломатического представительства в Армении.
|В ПАСЕ обсуждают гуманитарные последствия осенней войны в Нагорном Карабахе
|Посольство РФ: Российская сторона принимает непосредственное участие в выработке мер по обеспечению благоприятных условий для развития региона в мирном русле
|Омбудсмен Арцаха: Даже спустя год после войны, Азербайджан не был привлечен к ответственности за совершенные военные преступления
|Левон Тер-Петросян встретился с Сергеем Копыркиным
|Пашинян уволил начальника Управления кадров и управления персоналом аппарата премьер-министра
|Гарибашвили вновь предложил медиацию Азербайджану и Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ремонтные работы в Степанаванском аэропорту, а также производство легких самолетов обсудят в Чехии
|Чавушоглу: Встречи с министром иностранных дел Армении в планах нет
|Омбудсмен в годовщину второй Арцахской войны: Виновные так и не понесли наказания
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|Посольство: Франция не пожалеет усилий для стабилизации ситуации на Южном Кавказе
|Алиев назвал неожиданными военные учения Ирана вдоль границы с Азербайджаном
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|Генпрокуратура Армении обвиняет около 40 азербайджанских военных и чиновников в совершении военных преступлений против Арцаха
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|Посол США посетила военный пантеон "Ераблур"
|В Ереване откроется фотовыставка <1080 часов>, посвященная героям Арцахской войны
|СК Армении заверяет: Общее число погибших военнослужащих и гражданских лиц в результате агрессии Азербайджана против Арцах составляет 3781 человек
|Экономическая стратегия Туркменистана: национальная модель устойчивого развития
|За сутки в Армении зарегистрировали 462 случая заражения коронавирусом, выздоровело 565 человек
|СНБ Армении сообщила о задержании бывшего высокопоставленного военного по обвинению в совершении служебного подлога
|Президент о войне: Мы должны суметь выйти из сложившейся ситуации распрямив спину, пусть медленными шагами, но двигаться вперед
|Руководство Армении в Ераблуре почтило память погибших в Арцахской войне
|Ереван и Каир обсудили сотрудничество ЕАЭС-Египет
|Глава МИД Армении обратил внимание Генсека ООН на гуманитарные последствия агрессии Азербайджана против народа Нагорного Карабаха
|Мирзоян и Линде отметили важность осуществления конкретных шагов по деэскалации ситуации в регионе
|Мирзоян на встрече с Нуланд высоко оценил позицию США по возобновлению мирного процесса по Нагорному Карабаху
|Глава МИД Армении провел переговоры с коллегами из Сирии, Румынии и Бельгии
|В Париже назвали важным и позитивным первую после войну встречу глав МИД Армении и Азербайджана под эгидой МГ ОБСЕ
|Осеняя сессия ПАСЕ обсудит гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана против Арцаха
|Степанакерт: На оккупированных территориях Арцаха планомерно осуществляются культурный геноцид
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мирзоян и Боррель обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Пашинян уволил начальника отдела протокола аппарата премьер-министра Армении
|В Армении впервые за сутки число заразившихся превысило отметку в 1000 случаев
|В Нью-Йорке состоялась первая после войны встреча глав МИД Армении и Азербайджана под эгидой МГ ОБСЕ
|Гарибашвили: Мы предлагаем на Южном Кавказе "Мирную инициативу соседства"
|Никол Пашинян на площадке ООН: Сегодня ни один армянин не живет и практически не может жить на территориях, находящихся под контролем Азербайджана
|Cостоялась церемония вручения паспортов лицам, принятым в гражданство Туркменистана.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Фракция "Айастан" обратится в Конституционный суд с просьбой приостановить действие приказа главы Минздрава
|Ушел из жизни дипломат Гамлет Гаспарян
|У вакцинированных около 385 тыс. граждан "достойных упоминания осложнений" не зафиксировано - Премьер РА
|"И целого НС мало": с 26 сентября "Айастан" возвращается к уличной борьбе
|Не проработал и полгода: уволен замруководителя Инспекционного органа по охране природы и недрам
|Омбудсмен Армении рассказал экс-послу США в РА о бесчинствах азербайджанцев на приграничных территориях
|Политик: Отсутствие системных реформ в Армении - результат отсутствия различий между "бывшими" и нынешними
|Законодательная инициатива об укрупнении общин одобрена парламентом в первом чтении
|Армен Григорян: Одной из возможностей урегулирования армяно-турецких отношений является диалог на высоком уровне
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Иордании о провокационных действиях Азербайджана в отношении суверенной территории РА
|Главы МИД Армении и Ирана обсудили пути выхода из ситуации, сложившейся на дороге Горис-Капан
|Министр обороны Армении и глава Ереванского офиса МККК подчеркнули важность скорейшей репатриации пленных в результате 44-дневной войны лиц
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