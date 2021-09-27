Понедельник, 27 Сентября 2021 19:24

АрмИнфо.Даже спустя год после войны, Азербайджан не был привлечен к ответственности за совершенные военные преступления в отношении армянского населения в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Арцаха Гегама Степаняна.

Защитник прав человека констатировал, что 27 сентября 2020 года, нарушив основополагающие положения международного права о неприменении силы и угрозы применения силы и решении конфликтов мирным путем, Азербайджан при содействии Турции и привлечении международных наемников развязал военную агрессию против мирного населения Арцаха.

Он обратил внимание на то, что с самого начала войны азербайджано-турецкие силы умышленно держали под прицелом практически все мирные населенные пункты Арцаха, в том числе столицу Степанакерт и все густонаселенные общины.

"Азербайджанская сторона применила запрещенное оружие в отношении гражданских инфраструктур и объектов, находящихся на особой охране международного права - школ, детских садов, больниц, машин скорой помощи и других объектов гуманитарного значения.

В течение 44 дней действия Азербайджана привели к массовым нарушениям международного гуманитарного права и прав человека, сопровождающимся широкомасштабными военными преступлениями, которые в результате работ по сбору фактов, инициированных омбудсменом Арцаха, были обобщены в более чем 10 опубликованных докладах и представлены соответствующим международным структурам", - заявил Степанян.

Вместе с тем ЗПЧ Арцаха проинформировал, что жертвами преступных действий азербайджанской стороны стали 80 гражданских лиц, причем 42 из них погибли в результате дальних обстрелов, а 38 были замучены в азербайджанском плену.

"163 гражданских лица получили ранения разной степени. Судьба около 20 гражданских лиц пока остается неизвестной.

Игнорируя требования международного гуманитарного права, азербайджанская сторона с особой жестокостью подвергла пыткам армянских военнопленных и гражданских пленных, а также подвергла глумлению тела погибших армянских военнослужащих. И сегодня продолжает преднамеренно скрывать истинное число армянских военнопленных и проводить сфабрикованные судебные процессы в отношении находящихся в плену армянских военнослужащих.

В результате азербайджанской агрессии 40 000 жителей Арцаха лишились своих домов и имущества, и, несмотря на реализуемые программы, продолжают каждый день сталкиваться с нарушениями своих прав, не получая в полной мере внимания международного сообщества и гуманитарных организаций", - подчеркнул он.

Степанян также обратил внимание на то, что пропаганда ненависти и нетерпимости по отношению к армянам, которая на протяжении 30 лет генерировалась азербайджанскими властями, проявилась в наибольшей степени в ходе 44-дневной войны, в речах и призывах азербайджанских властей, общественных, культурных деятелей и различных представителей общественности. "Спустя год после агрессии азербайджанские власти продолжают политику этнической чистки путем формирования атмосферы страха и запугивания людей, живущих в Арцахе, подрыва их нормальной жизни и создания препятствий в различных гуманитарных вопросах.

Составной частью той же политики является культурный геноцид, осуществляемый Азербайджаном на оккупированных территориях Арцаха, который направлен на уничтожение армянского духовного культурного наследия и искажение исторической принадлежности.

К сожалению, мы должны констатировать, что как в ходе войны, так и после массовых нарушений прав народа Арцаха наши многочисленные сигналы не удостоились четкой оценки международного сообщества, и за совершенные им военные преступления, даже спустя год после войны, Азербайджан не был привлечен к ответственности.

Несмотря на все это, народ Арцаха привержен важнейшей миссии защиты прав человека и решительно защищает свое право свободно, безопасно и достойно жить на своей родине", - подытожил Омбудсмен НКР