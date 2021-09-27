Понедельник, 27 Сентября 2021 17:13

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, собственные дома 9-67 на улице Сасунци Давида; собственные дома на улицах Авана 3, 5, 6, 8, 10, 12, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 собственные дома 25-43 и жилой дом 13 на улице Сасунци Давида, собственные дома 4-36 на улице Мурацана;

11։00-17։00 улицы 4, 8, 11 в кв. “Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 на 4-ом переулке Ширака, 31, 33, 35 на улице Ширака, 27, 27/9, 27/23, 27/24, 27/29, 27/35, 27/41, 27/43, 27/44, 27/46, 27/47, 27/60, 27/65, 29/11, 29/12, 29/14 на пр. Исакова;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 частично село Неркин Базмаберд; села Какавадзор, Агаракаван, Диан и Отеван;

12։00-16։00 квартал “Нарек”, улицы Нарекци, Вани Эроснер, Прошян, Линча и Ошаканское шоссе в городе Аштарак;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично села Нор Кюрин и Нор Харберд;

10։00-14։00 села Ехегнаван, Лусарат, Нояк, воинская часть Арарата, абоненты (не являющиеся жильцами) “Эл Ти Би’, монастырь “Хор Вирап” ААЦ, село Ехегнаван, ''А.Казарян'', ''Душунц Виктория'', станция сотовых операторов ''Г-Телеком”;

10։30-14։30 частично село Масис;

10։30-16։00 частично село Нарек;

13։00-16։00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-15։00 станция “Внасазерцман”, частично квартал “Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук; частично село Акунк;

10։00-16։00 частично село Ринд; села Кармрашен и Гер-Гер;

11։00-15։00 частично село Елпин;

в Котайкской области:

10:00-16:30 улица Сафаряна; частично улицы Ара Гехецик, Нар-Доса, Казаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 частично квартал “А” в Джрвеже; частично села Гегашен и Гарни; частично подстанция /“Шкода”/ частных домов Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

11։10-15։00 села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, ООО “Грант Карапетян”, “Лусине Хачатрян”, телестанция, газозаправочная станция “Гога-Седа”;

14։30-17։00 села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “ВЕОН Армения”, “Юком”, ООО “Капавор”, газозаправочные станции ‘Ануш Кнар”, “Гога-Седа”.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.