Понедельник, 27 Сентября 2021 16:42

АрмИнфо.Делегация министерства территориального управления и инфраструктур Армении посетит Чешскую Республику (г. Оломоуц) для обсуждения реконструкции Степанаванского аэропорта.

Соответствующее решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер-министр РА Никол Пашинян 27 сентября. Согласно документу, заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армен Симонян и эксперт Управления политики в области железнодорожного, водного и воздушного транспорта Вардан Чилингарян будут командированы 11-13 октября 2021 года в Чешскую Республику (г. Оломоуц) с целью обсудить вопрос реконструкции аэропорта Степанвана, а также на месте ознакомиться с производством новых типов самолетов.

Напомним, что в октябре 2007 года тогдашний начальник Главного управления гражданской авиации Армении Артем Мовсесян, касаясь судьбы нефункционирующего аэропорта в армянском городе Степанаване, заявил, что он не рентабелен и на данном этапе вообще стоит вопрос целесообразности его содержания. "Аэропорт на данный момент не действует поскольку его эксплуатация не прибыльна, а продолжать содержать компанию, которая накапливает долги, не целесообразно. Мне кажется, что аэропорт будет ликвидирован, а его имущество использовано в других целях", - отметил Мовсесян.

Тем не менее, Степанаванский аэропорт в Лорийской области Армении в 2013 году был передан в ведение Минтерриториального управления решением правительства Армении. Сообщалось, что ремонтные работы в Степанаванском аэропорту будут завершены в 2016 году. "Для обслуживания аэропорта нам нужны тяжелые вертолеты и легкие самолеты. В настоящее время ведутся переговоры с российской и швейцарской стороной", - заявил экс-министр территориального управления и по чрезвычайным ситуациям (МТУЧС) Армении Армен Ерицян на бюджетных слушаниях.

В начале 2019 года Генпрокуратура Армении сообщила, что открыла уголовное дело по факту злоупотреблений, допущенных при ремонте Степанаванского аэропорта в Лорийской области. Нарушения заключались в том, что компания-подрядчик проводила работы не на свои деньги, а на государственные средства. Согласно информации надзорного органа, в марте 2014 года на основании решения правительства было заключено соглашение между компанией "Нютек Шин" и МЧС Армении о проведении ремонтных работ и капстроительства на территории аэропорта. Согласно договору, компания должна была выполнить работы на свои средства, но в итоге должностные лица МЧС передали ей металлические плиты и иные стройматериалы на 255,6 млн драмов (около $525 тыс). Часть материалов компания использовала при ремонте, часть возвратила МЧС, пишет Спутник-Армения. Однако в результате проверки прокуратура не обнаружила 478 единиц плит на сумму в 7,5 млн драмов (около $15 тыс). Открыто уголовное дело по п. 1 ч.3 ст.179 и ч.2 ст.308-ой УК РА "Хищение в крупном размере", "Превышение должностных полномочий, приведшее по неосторожности к тяжким последствиям".

В июле 2021 года пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктур Армении сообщала, что заместитель министра Армен Симонян принял представителей чешской компании Balus Tech. Согласно информации, в ходе встречи директор компании Владимир Немец представил ее деятельность и планируемые программы в сфере авиации в Армении. В частности, стороны обсудили реконструкцию аэропорта Степанавана, а также вопросы организации на его территории производства малых самолетов. Армен Симонян приветствовал инициативу чешской компании, выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству. Стороны решили провести еще одну встречу для более подробного рассмотрения проекта чешской компании, который в случае реализации будет представлен правительству Армении.