Понедельник, 27 Сентября 2021 16:41

АрмИнфо. Встречи с министром иностранных дел Армении в планах нет. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в рамках заседания глав МИД Тюркского совета в Стамбуле.

По его словам, после выборов премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал несколько обнадеживающих заявлений, и глава турецкого государства воспринял их с одобрением.

"Мы изначально желали превращения региона в мирный регион после войны. Азербайджан выступил с предложением о мире. Однако Армения не дала положительного ответа на это. Совместно с Азербайджаном мы будем координировать шаги по нормализации отношений с Арменией", - отметил Чавушоглу, передает АПА.

При этом глава МИД Турции заявил, что ситуация в регионе должна нормализоваться. "Появились новые возможности для регионального сотрудничества. В этом направлении у Азербайджана были важные предложения. Мы хотим, чтобы все страны оценили эти возможности, от которых выиграют все. Мы хотим, чтобы Карабах ассоциировался с миром и развитием", - подчеркнул Чавушоглу.