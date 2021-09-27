Понедельник, 27 Сентября 2021 16:40

АрмИнфо.Развязанная Азербайджаном широкомасштабная война против Арцаха и Армении 27 сентября 2020 года сопровождалась с азербайджанской стороны беспрецедентными преступлениями против человечества. Об этом говорится в послании Защитника прав человека Армана Татояна по случаю годовщины 44- дневной Арцахской войны.

Он напомнил, что в первый же день войны в Арцахе, в городе Мартуни, в результате обстрела в своем же дворе погибла девятилетняя Виктория Геворгян. Кроме того, он напомнил о совершенных зверствах азербайджанской стороны, когда были обезглавлены мирные жители Арцаха

- 69-летний Геннадий Петросян из Мадаташена и 82-летний Юрий Асрян из Азоха. Весь процесс обезглавливания был снят азербайджанскими военными на видео.

Как во время войны, так и после нее при активном участии привлеченных Баку и Анкарой к военным действиям джихадистов и террористов жестоким пыткам подвергались и мирные жители, и военнослужащие. В результате целенаправленных атак, с применением запрещенного оружия, как отметил Татоян, были разрушены гражданские поселения, осквернены и разрушены также армянские церкви.

<В условиях пандемии коронавируса азербайджанская агрессия была преступлением против человечества, в результате чего резко увеличилось количество смертей, парализовав системы здравоохранения Арцаха и Армении. Все сопровождалось пропагандой ненависти и вражды, которую власти Азербайджана всемерно поощряли. Произошедшее приводит к однозначному выводу: была осуществлена политика этнических чисток и геноцида>, - обозначил Татоян.

При этом он призвал не забывать, что пропаганда ненависти и вражды к армянам под эгидой Азербайджанского государства сегодня не только не уменьшилась, но и получила новые экстремистские, фашистские проявления.

<Сегодня ни один виновный в военном преступлении не понес наказания. И пока последние не будут привлечены к ответственности, а политика ненависти и вражды будет продолжаться, угроза зверств остается реальной, а мирная и безопасная жизнь людей будет и дальше нарушаться>, - написал Омбудсмен.