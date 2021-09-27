Понедельник, 27 Сентября 2021 14:19

АрмИнфо.По фактам военных преступлений, совершенных военно-политическим руководством Азербайджана и Вооруженными силами в ходе широкомасштабной военной агрессии против Арцаха в сентябре прошлого года, Генпрокуратура Армении обвинения предъявила около 40 лицам.

В связи с первой годовщиной агрессии Азербайджана против Армении и Арцаха и права общества быть информированными о преступлениях, совершенных в ходе этой агрессии генеральная прокуратура РА представила информацию о ходе расследования уголовного дела по многочисленным фактам преступлений, совершенных азербайджанской стороной. Данные представлены по положению на 15 сентября, и в той мере, в которой не нанесут ущерб расследованию.

Согласно пресс-службе Генпрокуратуры РА, в Главном военном следственном управлении Следственного комитета, территориальных подразделениях СК, следственном департаменте СНБ и ССС Армении расследовано или расследуется более 2150 уголовных дел, возбужденных компетентными органами Армении в связи с преступлениями, совершенными во время Второй Арцахской войны.

В частности, по фактам преступлений, совершенных военно-политическим руководством Азербайджанской Республики, вооруженными силами, по разным частям статей 217, 217.1, 226, 384, 387, 389, 390, 391, 394, 395, 397.1 Уголовного кодекса РА возбуждено множество уголовных дел, по которым широкомасштабное предварительное следствие ведется в рамках двух производств по факту развязывания и ведения агрессивной войны против Республики Арцах и Республики Армения.

В ходе развязанной военно-политическим руководством Азербайджана в отношении Армении и Республики Арцах агрессивной войны, с игнорированием многочисленных международных договоров и норм международного гуманитарного права и обычного права, запрета на применение запрещенных средств и методов ведения войны, развязывания и осуществления агрессивной войны по мотиву национальной ненависти, преднамеренного и целенаправленного нанесения ударов по гражданским и военным объектам вооруженных сил Арцаха и Армении почти всеми видами оружия, зафиксированы многочисленные случаи умышленного причинения смерти военным и гражданским лицам, нанесения огромного материального ущерба.

Во время вооруженного конфликта, а также после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня, зафиксированы многочисленные факты пленение военнослужащих Армии обороны Республики Арцах, гражданских лиц, многочисленные случаи жестоких убийств, пыток военнопленных и гражданских лиц, находящихся под конвенционной защитой, грубейшие нарушения международных конвенций, норм международного гуманитарного права, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с ними.

Зафиксированы многочисленные случаи уничтожения, повреждения или осквернения армянских исторических памятников, предметов, имеющих особую историческую или культурную ценность, могил армян по происхождению как в ходе боевых действий, так и после подписания трехстороннего заявления об установлении режима прекращения огня. Использование в ходе военных действий запрещенного на международном уровне оружия, в том числе химического. Озвучивание публичных призывов к оправданию Геноцида армян на основе национальной принадлежности, возбуждению вражды, разжиганию ненависти и насилия. Привлечение к развязанной против Армении Арцаха агрессивной войне наемников международных террористических группировок, перемещение из ближневосточного региона тысяч наемников-террористов через территорию Турции в Азербайджан и использование в военных действиях, финансирование международного терроризма в рамках предварительного согласия ответственных должностных лиц военно-политического руководства. Поимо этого, азербайджанской стороной над территорией Армении, в районе села Ерасх, был сбит военный вертолет ВС РФ <Ми 24>, в результате чего погибли двое пилотов, они ранен.

В ходе предварительного следствия по вышеуказанным уголовным делам за преступления, предусмотренные статьями 226, 384, 387, 390, 391,

393.1, 397.1 и 395, 217, 34-390, 389 Уголовного кодекса РА, в качестве обвиняемых привлечены около 40 человек, в том числе как высокопоставленные должностные лица военно-политического руководства и вооруженных сил Азербайджанской Республики, так и наемные боевики, руководители террористических группировок.

В их отношении в основном избрана мера пресечения в виде ареста, объявлен международный розыск.

Одно уголовное дело в отношении двоих наемников направлено в суд, вынесен обвинительный приговор.

В рамках предварительного следствия широкомасштабные следственные и оперативно- розыскные действия продолжаются.

По многочисленным эпизодам, а также на основании соответствующих указаний и поручений, данных прокурорами, предпринимаются все возможные правомерные меры по обеспечению полноценности доказательств военных преступлений, совершенных в ходе развязанной и осуществленной против Республики Армения и Республики Арцах агрессии, действий ответственных должностных лиц военно-политического руководства Азербайджана, уточнению реального количества находящихся в Азербайджане армянских военнопленных, выявления личностей лиц, жестоко убивавших армянских военнопленных и гражданских лиц, а также совершивших действия, направленные на уничтожение армянского культурного наследия.