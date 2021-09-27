Понедельник, 27 Сентября 2021 12:06

АрмИнфо.В управлении по расследованию особо важных дел Главного военного следственного управления Следственного комитета РА продолжается расследование уголовного дела по факту развязывания и ведения военно- политическим руководством Азербайджанской Республики агрессивной войны против Республики Арцах, привлечения им наемников, применения запрещенных методов и средств ведения войны, систематизированный артобстрел гражданских объектов, в том числе в глубоком тылу, совершения действий, считающихся серьезными нарушениями норм международного гуманитарного права.

Как сообщает в пресс-службе СК Армении, в рамках уголовного дела установлено, что общее число погибших в результате развязанной Азербайджаном агрессивной войны военнослужащих и гражданских лиц в Республике Арцах и Армении составляет 3781 человек.

По положению на 27.09.2021 г. не известно местонахождение 231 военнослужащего и 22 гражданских лиц.

По сей день Азербайджанской Республикой в Республику Армения были переданы 108 пленных военнослужащих и гражданских лиц.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании парламента 24 августа, представляя 5-летнюю программу правительства, заверил, что в ходе 44-дневной войны в Арцахе погибли 3773 армянских военнослужащих, 243 пропали без вести.

Примечательно, что власти Армении каждый раз предоставляют разную информацию о потерях, при этом неустанно заверяя, что несомненно, потери не превышают 4000 человек. Заметим, что только в ходе поисковых операций, осуществляемых с 13 ноября по сей день, по данным на 25 сентября были обнаружены останки 1670 погибших. А 17 ноября 2020 года тогдашний министр здравоохранения Арсен Торосян сообщал, что официально подтвержденное число погибших военнослужащих с первого дня боев до 17 ноября составило 2425 человек, а тела еще 250 не опознаны. Арифметика бессильна в данном случае, и даже при большом желании невозможно понять, каким образом велись подсчеты сотрудниками СК Армении