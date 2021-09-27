Понедельник, 27 Сентября 2021 11:44

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 5 183 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 462 граждан (8,9%), при этом выздоровело 565 человек, скончалось - 13.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 27 сентября фактическое лечение получает 12 235 человек.

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован случай, когда у пациента диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1203 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 259 007 случаев заражения коронавирусом (15,3%), при этом выздоровело 240 305 человек (92,7%), количество летальных исходов достигло 5 264 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 693 823 теста на коронавирус.