Понедельник, 27 Сентября 2021 11:44

АрмИнфо.Бывший высокопоставленный чиновник вооруженных сил Армении задержан по подозрению в злоупотреблении властью и совершении служебных подлогов с тяжелыми материальными последствиями в процессе поставок боеприпасов для нужд ВС РА.

Как сообщает пресс-служба СНБ РА, в ходе следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела, было получено достаточно доказательств о том, что высокопоставленный военный, занимающий должность начальника управления авиации ВС РА, знал, что еще в 2011 году одна из компаний-поставщиков оружия закупила ракеты производства 1985-1991 гг. с целью передать часть из них МО по льготным ценам, и в связи с тем, что календарные даты использования части из них истекли, и они не подходили для использования по назначению, и были переданы на хранение в Министерство обороны Республики Армения для дальнейшей защиты для последующего возврата.

"Он также будучи информированным, что компания-поставщик не смогла продать указанные некачественные ракеты, достигнув предварительной договоренности с группой официальных лиц, злоупотребив своим служебным положением, закупил ракеты, не соответствующие требуемым техническим стандартам, по ценам выше рыночных.

Цена одной ракеты была установлена на уровне 1100 долларов без учета требований, установленных Министерством обороны. При этом, приведя составляющую часть договора техническую характеристику в соответствие с данными товара и указав в ней также отметку о соответствии приобретаемого товара требованиям <второго порядка>, что дает возможность игнорировать календарные сроки и в результате с компанией был заключен договор о приобретении ракет на сумму в 2 277 323 840 драмов РА.

Продолжая свои действия, то же должностное лицо, не осуществив осмотр и испытание товара, включило в составленный под его председательством акт о принятии материальных средств, составленный комиссией официальный документ, в заключение о результатах выполнения составленного договора, в результате чего на центральный склад ВС РА были приняты ракеты, не соответствующие техническим характеристикам, не пригодные для длительного хранения, по цене значительно выше рыночной стоимости, на основании чего на счет компании-поставщика безосновательно переведены в особо крупных размерах в 4 655 200 долларов США.

В результате упомянутых действий государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах-в размере 2 277 323 840 драмов, что привело к тяжелым материальным последствиям, а именно: нарушена нормальная деятельность Вооруженных сил, за счет средств, выделенных МО РА, были приобретены ракеты, не соответствующие техническим характеристикам и потребностям вооружения РА, существенно дороже рыночной стоимости, истекшие сроки годности для эксплуатации, свидетельством чего является также то, что через некоторое время они не применялись, в том числе во время 44-дневной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года.

Предпринимаются необходимые следственные и другие процессуальные действия для выяснения круга лиц, вовлеченных в коррупционный механизм, и для соответствующей уголовно-правовой оценки преступления, восстановления ущерба, нанесенного государству", - говорится в заявлении СНБ РА.