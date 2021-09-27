Понедельник, 27 Сентября 2021 11:43

АрмИнфо.<Мы должны суметь выйти из сложившейся ситуации с высоко поднятой головой и, распрямив спину, пусть медленными шагами, но двигаться вперед>, - написал по случаю годовщины 44-дневной Арцахской войны президент Республики Армения Армен Саркисян.

Охарактеризовав эту войну, как самую жестокую в новейшей истории страны, президент отметил, что преклоняется перед памятью всех жертв, перед их семьями и родственниками.

<Спустя год после войны, помимо тысячи жертв и раненых, у нас есть сыновья, которые все еще находятся в плену или пропали без вести. Сегодня мы как никогда должны приложить усилия во имя возвращения пленных, исцеления раненых, поиска без вести пропавших. Во имя сильной Армении и Арцаха>, - написал он.

Напомним, что ровно год назад, 27 сентября в 7:10 утра Азербайджан начал широкомасштабную агрессию против Нагорно- Карабахской Республики. С 27 сентября по 9 ноября 2020 года ВС Азербайджана при участии Турции и иностранных наемников осуществляли агрессию против Арцаха. Удары наносились, по гражданским и военным объектам в Нагорном Карабахе и на территории Армении. 9 ноября 2020 года лидеры РФ, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении всех военных действий в Арцахе и армянская сторона пошла на территориальные уступки. По данным Следственного комитета РА в 44-дневной войне погиб 3781 человек, 253 человека пропало без вести (231 военный и 22 гражданских лиц). На сегодняшний день в общей сложности 108 гражданских военнослужащих и гражданских лиц были возвращены Республике Армения Азербайджанской Республикой.