Понедельник, 27 Сентября 2021 10:58

АрмИнфо.В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с министром иностранных дел Арабской Республики Египет Самехом Шукри.

Как сообщает МИД РА, министры иностранных дел высоко оценили армяно­египетские отношения, основанные на вековых историко-культурных связях и взаимной симпатии двух дружественных народов.

Стороны отметили важность реализации совместных шагов по активизации политического диалога между Арменией и Египтом. Собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем взаимодействия на международных площадках. Состоялся обмен мнениями по расширению торгово-экономических связей и реализации взаимовыгодных программ в экономической сфере, были обсуждены работы армяно-египетской межправительственной комиссии. Стороны обсудили вопросы касательно сотрудничества ЕАЭС-Египет.

Собеседники коснулись вопросов региональной и международной безопасности. В контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта министр Мирзоян подчеркнул важность возобновления процесса мирного урегулирования под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.