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 Понедельник, 27 Сентября 2021 10:56
Марианна Мкртчян

Глава МИД Армении провел переговоры с коллегами из Сирии, Румынии и Бельгии

Глава МИД Армении провел переговоры с коллегами из Сирии, Румынии и Бельгии

АрмИнфо.В рамках 76-й сессии ГА ООН министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился с коллегами из Сирии, Румынии и Бельгии.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, на встрече с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Аль-Микдадом коснувшись сирийского кризиса, Мирзоян отметил, что с первого же дня кризиса Армения выступила за сохранение единства и суверенитета Сирии и за урегулирование проблемы всеобъемлющим диалогом.

Главы МИД Армении и Сирии с удовлетворением отметили многовековую армяно- сирийскую дружбу, подчеркнув важную роль армянской общины Сирии в отношениях двух стран.

Стороны выразили обеспокоенность в связи с вовлечением Азербайджаном в ходе развязанной агрессии против Арцаха наемников-террористов из Сирии.

На встрече Мирзояна с коллегой их Румынии Богданом Ауреску была подчеркнута важность дальнейшего развития армяно-румынских исторических дружественных отношений, основанных на взаимном доверии.

Стороны обсудили углубление политического диалога между двумя странами, особое внимание было уделено перспективам двустороннего экономического сотрудничества, в частности, в сфере информационных технологий.

Арарат Мирзоян и Богдан Ауреску обменялись мнениями вокруг сотрудничества Армения-ЕС, эффективного применения Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а также повестки программы Восточного партнерства.

Коснувшись ситуации, сложившейся в результате азербайджанской агрессии, Арарат Мирзоян подчеркнул императив возвращения армянских военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых в Азербайджане. Была отмечена важность возобновления процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

С вице-премьером, министром иностранных дел Бельгии Софи Вильмес глава МИД Армении обсудил вопросы укрепления взаимодействия на двусторонней и многосторонней площадках, а также расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Собеседники коснулись вопросов региональной безопасности и стабильности. В этом контексте была отмечена важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Арарат Мирзоян с удовлетворением отметил резолюции, принятые Сенатом и Палатой представителей Бельгии, в которых выражалась поддержка политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также резолюция Палаты представителей, в которой подчеркивалась необходимость освобождения армянских военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых Азербайджаном.

В ходе встречи были затронуты перспективы сотрудничества Армения-Евросоюз. 


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