Суббота, 25 Сентября 2021 12:53

АрмИнфо. Темпы распространения коронавируса в Армении растут. Впервые за сутки число заразившихся превысило отметку в 1000 случаев, составив 1066 (16,1% от числа граждан сдавших тест). При этом, как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, выздоровело 586 человек, скончалось -

23.

По положению на 11:00 25 сентября фактическое лечение получает 12 067 человек.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1201 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении провели 1 682 804 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 257 620 граждан (15,3%), при этом выздоровело 239 113 человек (92,8%), количество летальных исходов достигло 5239 (2%).