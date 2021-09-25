Суббота, 25 Сентября 2021 12:47

АрмИнфо."Мы предлагаем на Южном Кавказе "Мирную инициативу соседства" для содействия стабильности в нашем регионе", - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на генеральных дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Как отметил глава правительства, Грузия готова к тому, чтобы Тбилиси принял международную встречу, где будут обсуждены перспективы мирной добрососедской инициативы, в которую включатся южнокавказские соседи и международные партнеры.

"С геополитической точки зрения важность Черноморского региона значительно растет. Черное море находится на передовой шахматной доски динамичного состязания. Это микромир управления конфликтами: если тут сохранятся мир и стабильность, подобное будет возможно достичь и в другом месте. Поэтому нашей целью является обеспечение мира и стабильности во всем регионе. На Южном Кавказе мы предлагаем "Мирную инициативу соседства" для содействия стабильности нашего региона.

Этот формат поможет созданию диалога и веры и будет практическим решением региональных вопросов, имеющих общие интересы вместе с нашими американскими и европейскими партнерами. Грузия готова принять в Тбилиси международную встречу, где будут обсуждаться перспективы нашей мирной, добрососедской инициативы, к которой подключатся наши южнокавказские соседи и международные партнеры", - заявил Гарибашвили, передает Грузия-онлайн.

По словам главы правительства, устойчивый мир и общая стратегическая перспектива на Южном Кавказе принесут пользу всему Черноморскому региону, а также обеспечат стабильность для более широкой архитектуры европейской безопасности.

"Давайте начнем строить доверие небольшими шагами, а затем перейдем к решению других региональных и глобальных вопросов. Устойчивый мир и общая стратегическая перспектива на Южном Кавказе принесут пользу всему Черноморскому региону, а также обеспечат стабильность и для более широкой архитектуры европейской безопасности", - подытожил Ираклий Гарибашвили.