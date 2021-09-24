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 Пятница, 24 Сентября 2021 22:31

Никол Пашинян на площадке ООН: Сегодня ни один армянин не живет и практически не может жить на территориях, находящихся под контролем Азербайджана

Никол Пашинян на площадке ООН: Сегодня ни один армянин не живет и практически не может жить на территориях, находящихся под контролем Азербайджана

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на общих прениях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций коснулся ситуации в регионе Южного Кавказа, представить взгляды Армении и предложения по решению существующих проблем.

«Как вам известно, осенью 2020 года Нагорный Карабах подвергся агрессии. Война, продолжавшаяся сорок четыре дня, унесла жизни нескольких тысяч человек. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома. Агрессия сопровождалась многочисленными грубыми нарушениями международных норм со стороны азербайджанских вооруженных сил, включая преднамеренные атаки на мирных жителей и жизненно важные объекты инфраструктуры, внесудебные казни военнопленных, пытки и многие другие задокументированные преступления. В результате этих действий на тех участках Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Азербайджана, армянский народ подвергся полной этнической чистке. К сожалению, международное сообщество и здесь не смогло предотвратить массовые преступления. Сегодня ни один армянин не живет и практически не может жить на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

Благодаря посредническим усилиям Российской Федерации кровопролитие удалось остановить. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня. В Нагорном Карабахе размещены миротворческие силы Российской Федерации, которые сегодня являются гарантом стабильности и безопасности.

Уважаемые коллеги,

Месяц назад правительство Республики Армения утвердило План действий правительства на 2021-2026 годы, одним из ключевых положений которого является открытие эры мирного развития для нашей страны и региона. Более того, по результатам внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня 2021 года, народ Армении дал нашему правительству мандат на продвижение к этой ключевой цели. Следует подчеркнуть, что наше правительство получило этот важный мандат по результатам выборов, которые проводились с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране.

Это были вторые выборы в нашей стране после Ненасильственной бархатной народной революции в Армении в 2018 году, и обе они были оценены международными наблюдателями как конкурентные, прозрачные и соответствующие демократическим стандартам.

Итак, как мы собираемся достичь цели открытия эры мирного развития для нашей страны и региона? Путем диалога, путем постепенного преодоления атмосферы болезненной вражды в нашем регионе. Мы понимаем, что путь будет трудным и долгим. К сожалению, почти каждый день происходят инциденты, цель которых состоит в том, чтобы лишить легитимности мирную повестку дня, не только углубить атмосферу враждебности, но и сделать ее более систематической. Нарушения режима прекращения огня, агрессивные и оскорбительные высказывания в адрес Армении и армянского народа продолжают накалять атмосферу.

Действием против мира является тот факт, что вопреки пункту 8 заявления от 9 ноября, Азербайджан не только до сих пор удерживает в неволе несколько десятков граждан Республики Армения, но и по сфабрикованным обвинениям приговорил многих из них к лишению свободы на срок от 6 до 20 лет. Кроме того, есть граждане, пленение которых Азербайджан до сих пор не подтверждает, хотя есть явные свидетельства того, что они находятся в плену. Это становится еще более неприемлемым на фоне того, что осенью 2020 года азербайджанские пользователи разместили видеозаписи захвата нескольких армянских солдат, а позже были обнаружены обезглавленные или расстрелянные тела этих солдат. У нас есть неопровержимые доказательства пыток наших пленников.

Ярким примером углубления атмосферы вражды является открытие так называемого парка трофеев в Баку, куда азербайджанских школьников водят на экскурсии, чтобы показать им манекены пленных, убитых или истекающих кровью армянских солдат.

Эти и другие шаги предпринимаются для того, чтобы продемонстрировать невозможность мира в нашем регионе, но мы будем последовательно продвигать эту повестку дня, используя все существующие и создавая новые возможности, чтобы открыть эру мира для нашего региона.

В этом смысле считаю чрезвычайно важным открытие региональных коммуникаций, о чем говорится в 9-м пункте трехстороннего заявления, подписанного президентом Российской Федерации, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении от 9 ноября 2020 года, и в заявлении от 11 января 2021 года.

Результатом решения этой важнейшей задачи станет то, что страны региона будут связаны между собой транспортными артериями. Будет создана возможность для установления экономических связей, что является одной из важных предпосылок для мирного развития.

Исследуя тему открытия дорог, мы обнаружили, что есть варианты, которые нацелены на достижение региональной изоляции и враждебности, но есть также варианты, которые подчеркивают региональную взаимосвязанность и могут помочь шаг за шагом преодолеть проблему враждебности. Мы сторонники последнего варианта.

Если откроется также железная дорога, соединяющая Турцию с Арменией, тема открытия региональных коммуникаций будет иметь более широкий размах.

Многоуважаемый господин Генеральный секретарь,

Армения готова к конструктивному диалогу, который должен привести к установлению прочного и длительного мира в регионе. В связи с этим предлагаем без промедления завершить процесс возвращения заложников и других удерживаемых лиц.

Также необходимо возобновить процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Нет сомнений в том, что ситуация, сложившаяся вследствие применения силы, не может получить легитимность с точки зрения международного права. Право народа Арцаха на самоопределение не может быть приостановлено посредством силы; конфликт не может считаться разрешенным с помощью силы. Нагорно-карабахский конфликт ожидает справедливого урегулирования. Об этом свидетельствуют заявления стран-сопредседателей, в которых подчеркивается необходимость возобновления переговорного процесса на основе известных принципов.

Считаем также, что контакты при посредничестве сопредседателей позволят сторонам найти точки соприкосновения, откроют площадку для поиска ответов на многие сложные вопросы.

Далее идет вопрос демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Должен с сожалением констатировать, что сложно представить процесс демаркации границы, в условиях, когда на армяно-азербайджанской границе почти каждый день слышны выстрелы, происходят различные провокации, в условиях, когда подразделения вооруженных сил Азербайджана 12 мая на участке Сотк-Хознавар вторглись на суверенную территорию Республики Армения. Чтобы выйти из этой ситуации, мы предложили следующие действия: в указанном участке вооруженные силы как Армении, так и Азербайджана зеркально отводятся от границы, унаследованной от советских времен, международные наблюдатели размещаются вдоль этой границы и под международной эгидой мы начинаем работы по делимитации и демаркации. Мы готовы реализовать это предложение в любой момент.

Уважаемые коллеги,

В своем выступлении я затронул жизненно важные для нашей страны и региона вопросы, которые сегодня требуют срочного решения и пристального внимания международного сообщества.

В то же время, завершая свое выступление, я хотел бы еще раз подтвердить, что Армения, как ответственный член международного сообщества и надежный партнер, будет продолжать вносить свой вклад в укрепление всеобъемлющего международного правопорядка, международного сотрудничества на основе целей и принципы Устава ООН, способствуя устойчивому развитию и защите основных прав человека.

Мы настроены на конструктивный, инклюзивный диалог со всеми нашими партнерами.

Армения готова приложить все усилия, чтобы внести свой вклад в преодоление текущих глобальных вызовов, таких как изменение климата, пандемия COVID-19, вопросы международного мира, безопасности и устойчивого развития».

 


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